Fortnite Capitolo 3, leak: Epic pubblica per sbaglio un video su TikTok

Proprio oggi Epic Games ha chiesto ai dataminer di evitare i leak a tema Fortnite Capitolo 3, ma poche ore dopo ha diffuso per sbaglio del materiale relativo al prossimo grande aggiornamento del battle royale sui canali social ufficiali.

Il profilo TikTok del titolo Epic Games ha infatti pubblicato per errore un breve teaser che, sebbene non contenga particolari riferimenti a ciò che accadrà nel corso dell'evento La Fine che si terrà sabato sera alle ore 22:00 italiane, lascia intuire cosa accadrà al lancio del Capitolo 3. Non vi forniremo ulteriori dettagli sui contenuti del video per evitare di rovinarvi la sorpresa e lasceremo decidere a voi se visualizzarlo o meno.

Come se ciò non bastasse a creare qualche grattacapo al team di sviluppo, a complicare le cose ci ha pensato Dwayne "The Rock" Johnson, l'ex wrestler che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un video promozionale di bibite energetiche che contiene un dettaglio molto importante: nel mini-frigo contenente le lattine dell'energy drink è ben visibile il casco di The Foundation, il misterioso personaggio di Fortnite di cui si vocifera da tempo potrebbe nascondersi proprio il popolare personaggio. Insomma, a prescindere da cosa accadrà sabato sera, ci sono ormai pochi dubbi sull'identità del personaggio.

