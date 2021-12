Fortnite Capitolo 3: un leak mostra in anticipo la skin di Boba Fett

Ci separano ormai poche ore dal debutto di Boba Fett in Fortnite Capitolo 3, visto che la skin del cacciatore di taglie più famoso di sempre sta per approdare nel battle royale per celebrare l'uscita di The Book of Boba Fett, serie TV esclusiva di Disney+. Sembra però che un banale errore del PlayStation Store abbia mostrato la skin in anticipo.

Alcuni utenti hanno infatti aperto il celebre negozio digitale delle console Sony per poi ritrovarsi di fronte ad uno sfondo inaspettato, ovvero quello con protagonista il personaggio di Star Wars. Si tratta chiaramente di un errore, visto che la skin arriverà con l'aggiornamento del negozio oggetti questa notte, momento nel quale lo sfondo dello store dovrebbe aggiornarsi. Come se non bastasse, nelle ultime ore è anche trapelata in rete un'immagine in bassa definizione probabilmente tratta dalla schermata di caricamento creata da Epic Games per il nuovo personaggio, che viene mostrato mentre è intento a volare con il suo iconico jet-pack. Vi ricordiamo che la skin e il suo set dovrebbero essere accompagnati anche dal costume di Fennec Shand, alleata del guerriero mascherato.

