Fortnite Capitolo 3 è online, arriva Flipped: al via la nuova Stagione 1!

A diverse ore di distanza dalla conclusione dell'attesissimo evento La Fine di Fortnite, il Capitolo 2 del battle royale saluta ufficialmente il pubblico di appassionati, per lasciare spazio al nuovo Capitolo 3.

Rimasto offline per circa mezza giornata, ora Fortnite: Battaglia Reale riapre i battenti digitali ai videogiocatori. Il free to play è infatti nuovamente online, con il Capitolo 3 pronto a presentare i suoi nuovi contenuti. Tra questi ultimi, lo ricordiamo, non manca la nuova mappa di Fortnite, che riporta in scena località del passato, come Sponde del Saccheggio. Con l'avvio della Stagione 1, si conferma inoltre l'ingresso di Spider-Man nel battle royale di Epic Games. Tra i nuovi volti del titolo, l'eroe Marvel potrà essere sbloccato tramite il Battle Pass di Fortnite: Capitolo 3.



Nuovamente preda di bizzarri tumulti dimensionali, l'isola di gioco ha accolto tra le sue sponde bizzarri personaggi, apparentemente determinati a trovare un modo per fare ritorno alle proprie realtà di provenienza. In attesa di scoprire come si evolveranno le loro storie, Epic Games ha presentato il trailer ufficiale di Fortnite: Capitolo 3 "Flipped" Stagione 1. Ovviamente, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news. Siete pronti per una nuova era del celebre free to play?