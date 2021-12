Fortnite Capitolo 3: si può ora sbloccare la skin gratis Bananita Polare

A poche ore dal debutto di Boba Fett in Fortnite Capitolo 3 per celebrare l'arrivo della serie TV The Book of Boba Fett, ecco che sul battle royale di Epic Games arriva anche un'altra skin che, a differenza di quella a tema Star Wars, può essere sbloccata gratuitamente.

Da oggi, infatti, tutti i giocatori del free to play possono scartare uno dei regali del rifugio del Sergente Bruma che fino a poco fa erano bloccati. Ci riferiamo nello specifico al grosso pacco che è rimasto coperto dal ghiaccio per giorni e che si trova sul lato destro della schermata del rifugio: il ghiaccio si è infatti sciolto e i giocatori possono spacchettare il regalo per ottenere la skin gratis Bananita Polare. Come potete vedere anche nell'immagine in apertura della notizia, si tratta di un'altra delle tante varianti del costume da banana, che in questo caso è completamente ghiacciato. Va precisato che il contenuto è completamente gratuito e non è legato al Pass Battaglia, quindi chiunque può avviare il gioco e aggiungere il costume all'armadietto.

Per chi non lo sapesse, questa è solo una delle tre skin che gli utenti possono ottenere senza costi aggiuntivi. A tal proposito, sulle nostre pagine potete trovare la guida su come sbloccare la skin gratis Blizzabelle in Fortnite Capitolo 3. L'altra skin gratis, Krisabelle, si nasconde invece all'interno di un altro dei pacchetti del rifugio.