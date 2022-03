Fortnite Capitolo 3: una delle skin più famose ha ricevuto uno stile extra gratis

Come avrete sicuramente notato, qualche giorno fa è stato pubblicato l'update 19.40 di Fortnite Capitolo 3, il quale ha riportato cinghiali e raptor nel Sottosopra con qualche altra piccola novità nascosta.

Epic Games ha infatti introdotto una piccola modifica nascosta con l'aggiornamento pubblicato lo scorso martedì, dal momento che una delle tantissime skin in vendita nel negozio oggetti è stata modificata per accogliere un nuovo stile aggiuntivo. Come già accaduto in passato, questa mossa da parte del team di sviluppo non solo non ha alcun impatto sul costo della skin, che continuerà ad essere venduta allo stesso prezzo, ma è anche retroattiva: questo significa che chiunque abbia acquistato in precedenza il costume e lo abbia nell'armadietto, può ora trovare lo stile extra tra quelli a disposizione nell'apposita schermata.

La skin in questione è Jolly, ovvero il rapinatore in giacca e cravatta introdotto nel gioco con una modalità a tempo limitato. D'ora in poi i possessori della skin non possono solo modificare il simbolo sulla maschera del personaggio, ma possono anche applicare lo stile Carta Fortunata, che altera il colore del suo abito e lo rende completamente verde e ricoperto di glitter.

Prima di lasciarvi all'immagine di Jolly Carta Fortunata, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida con i consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 13 in Fortnite Capitolo 3.