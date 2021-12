Fortnite Capitolo 3 skin gratis: come sbloccare il costume Blizzabelle

Per celebrare nel migliore dei modi l'inizio dell'evento a tempo di Natale di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1, il cui nome è Mezz'Inverno, il team di sviluppo del popolare battle royale ha deciso di regalare a tutti i giocatori un esclusivo costume a tema natalizio.

La nuova skin gratis che Epic Games donerà ai giocatori di Fortnite Capitolo 3 nel corso delle festività prende il nome di Blizzabelle e, come avrete intuito osservando l'immagine del costume in apertura della guida, non si tratta d'altro che di una versione modificata di una vecchia skin arrivata nel negozio oggetti tempo fa. Ci riferiamo a Krisabelle, la giovane studentessa della "Scuola Paranormale Superiore" che godeva di una serie di stili alternativi che le permettevano tramite l'ausilio di un'emote di trasformarsi in una sorta di streghetta. In questo caso, invece, si tratta di una versione invernale della ragazza, la quale indossa il costume da studentessa azzurro.

Chiunque sia interessato ad ottenere in maniera completamente gratuita la skin potrà farlo da oggi al prossimo 6 gennaio 2022 alle ore 17:00 del fuso orario italiano. Il procedimento è davvero semplice e, come già accaduto in passato, richiede che i giocatori effettuino l'accesso al gioco su PC tramite il client ufficiale di Epic Games. Una volta avviato il gioco su PC, troverete la skin in un'apposita scheda del negozio oggetti e potrete riscattarla al costo di 0 V-Buck, ovvero gratuitamente.

Va precisato che chiunque abbia attivato il cross-save sul proprio account, potrà riscattare la skin su PC e poi utilizzarla anche su tutte le altre piattaforme (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Android e Nintendo Switch). L'importante è quindi che il riscatto avvenga su PC e non vi sono poi limitazioni sull'utilizzo dell'oggetto cosmetico.

In attesa di scoprire quali saranno tutti gli altri regali di Natale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare piccone e zaino gratis nell'evento Fortnite x Rocket League Sideswipe.