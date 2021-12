Fortnite Capitolo 3: Spider-Man e Marcus da Gears of War nel trailer leak

Mentre fervono i preparati per l'evento "La Fine" di Fortnite, previsto per stasera, in rete è trapelato quello che sembra essere a tutti gli effetti il trailer dei contenuti della prima Stagione del Capitolo 3.

L'accorato appello di Epic Games ai leaker, ai quali aveva chiesto di non divulgare materiale e informazioni prima dell'evento, non è evidentemente stato preso in considerazione. Il trailer leakato mostra tante delle novità previste per il gioco, tra cui la nuova mappa, il personaggio di Spider-Man con outfit alternativi (crossover chiaramente pensato per pubblicizzare l'uscita di Spider-Man No Way Home), le skin di Marcus e Kait di Gears of War, la rinnovata distruttibilità degli alberi, nuovi gadget, la possibilità di scivolare e sparare contemporaneamente e il rampino. Potete visionare anche voi il trailer in apertura di notizia, sapendo che potrebbe essere rimosso da un momento all'altro per volere di Epic Games.

L'appuntamento con l'evento "La Fine", ricordiamo, è previsto per questa sera alle ore 22:00: le aspettative sono alle stelle, considerando che il passaggio dal Capitolo 1 al Capitolo 2 venne sancito da un enorme buco nero. La playlist "The End" sarà disponibile in Fortnite 30 minuti prima dell'ora di inizio, per consentire ai giocatori di gettarsi nella mischia per tempo. Il matchmaking supporterà code con gruppi di grandi giocatori (fino a 16 in un'unica squadra). Si tratta di un evento irripetibile: i giocatori che respingeranno la Regina dei cubi partecipando a "The End" sbloccheranno una schermata di caricamento e una copertura speciali. Inoltre, dato che la Stagione terminerà con un giorno d'anticipo, tutti i giocatori che accedono prima della fine riceveranno una ricompensa di 225.000 PE.