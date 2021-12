Fortnite Capitolo 3 Stagione 1: tutte le novità di Sottosopra, tra corone, disgelo e tende

Con il ritorno online di Fortnite: Battaglia Reale ha ufficialmente preso il via la Stagione 1 del Capitolo 3 del battle royale. Battezzata "Sottosopra", quest'ultima ha portato con sé un'incredibile rassegna di novità.

Si comincia ovviamente dalla nuova mappa di Fornite, che ha riportato in scena località già note al pubblico, come ad esempio Sponde del Saccheggio. Sull'isola di gioco, in pieno clima pre-natalizio, è inoltre calata una coltre di neve. Quest'ultima, tuttavia, non pare essere destinata a durare, dato che Epic Games sta già invitando i giocatori a prepararsi al prossimo disgelo. A quanto pare, con il progressivo svanire della neve, sarà possibile scoprire un segreto celato tra le praterie dell'isola di Fortnite: Battaglia Reale.

Per facilitare l'esplorazione delle nuove aree della stagione "Sottosopra", Epic Games ha inoltre deciso di offrire agli utenti un nuovo strumento: le tende. I giocatori potranno piantare queste ultime per curarsi o per accumulare oggetti da raccogliere nelle partite successive. Funzionale anche al multiplayer, ogni tenda potrà essere utilizzata dagli amici desiderosi di creare la propria base.



Inoltre, in Fortnite: Battaglia Reale arrivano anche le Corone. Con un buon piazzamento nel battle royale, si otterrà una corona da sfoggiare nel corso del successivo match. La corona brillerà però notevolmente, rendendo il giocatore un facile bersaglio. Conservarla per tutta la partita garantirà un bonus PE, mentre vincendo indossandola si sarà ricompensati con una emote eslcusiva.



Infine, con l'arrivo di Spider-Man in Fortnite Capitolo 3, i giocatori possono sfruttare gli Spara-Ragnatele per oscillare tra un'area e l'altra: lo strumento sarà disponibile a partire dalla giornata di sabato 11 dicembre. Nel frattempo, correndo in discesa i giocatori possono ora scivolare e spostarsi più rapidamente per evitare il fuoco nemico. Strisciando in maniera veloce si potrà cercare soccorso più facilmente, mentre sarà possibile raccogliere oggetti anche se storditi.