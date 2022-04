Fortnite Capitolo 3 Stagione 2: come completare tutte le sfide della Settimana 3

Dopo aver pubblicato tutti gli stili aggiuntivi delle skin di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, Epic Games ha anche introdotto i nuovi incarichi della Settimana 3, le cui ricompense contribuiranno a farvi scalare i livelli esperienza e a sbloccare tutte le varianti di Doctor Strange e degli altri personaggi.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide settimanali:

Usa un elevatore al Circuito Chonker e alla Caverna di Comando (0/2) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

La prima sfida della settimana di cui vi parleremo oggi è una delle più semplici da completare, poiché non occorre fare altro che interagire con i dirigibili che si trovano a Circuito Chonker e a Caverna di Comando. Se non sapete cosa sia un elevatore, sappiate che non si tratta d'altro che delle zipline che permettono di salire sul dirigibile o raggiungere un punto sopraelevato. Per completare l'incarico bisogna interagire con un elevatore in ciascuno dei due luoghi, non necessariamente nella stessa partita. Per chi se lo stesse chiedento, l'elevatore di Circuito Chonker è a nord-ovest dell'area e permette di salire in cima alla grossa roccia.

Danneggia avversari da 30 metri di distanza o più con il revolver (0/100) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Anche questa è una sfida semplice, poiché chiede al giocatore di infliggere 100 punti danno con un revolver da una distanza di almeno 30 metri. Procuratevi un revolver di qualsiasi rarità e colpite un giocatore nemico o un soldato dell'Ordine Immaginario restando ad una certa distanza (posizionate un ping per comprendere quanto sia distante il bersaglio). In alternativa, potete sempre completare l'incarico in modalità Rissa a Squadre, dove è più semplice trovare l'arma e colpire ripetutamente un nemico distratto dalla distanza.

Esamina forzieri e scatole di munizioni negli avamposti del OI (0/3) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Gli avamposti dell'Ordine Immaginario sono le torri di colore grigio scuro che si possono trovare in alcuni punti della nuova mappa di Fortnite Capitolo 3. Se non sapete come fare per trovarne una, vi suggeriamo di visitare quella al centro del quadrato formato da Pinnacoli Pendenti, Crocevia Conici, Bobine Brulle e Santuario. Entrate nella torre e aprite tre forzieri o scatole di munizioni per completare l'incarico.

Usa l'Acchiappamucche come mod su un veicolo (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Questo incarico coinvolge una delle novità dell'ultima stagione del battle royale, ovvero l'Acchiappamucche. Questo gadget può essere piazzato a terra per creare un riparo oppure essere utilizzato per alterare le capacità di un veicolo. È molto facile trovare questo speciale oggetto nelle cassette degli attrezzi di colore rosso (possono essere aperte come i forzieri) oppure all'interno delle officine. Una volta raccolta la mod per veicoli, dovete lanciarla sul mezzo che volete potenziare come se fosse una granata, ovvero tenendo premuto il tasto per mirare e poi facendo fuoco per lanciare l'oggetto e modificarlo al contatto con l'automobile.

Infliggi danni agli avversari a Stazione Sinapsy o al Daily Bugle (0/ 75) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Una sfida classica di Fortnite Battaglia Reale che chiede ai giocatori di infliggere danno in un luogo specifico della mappa. Un modo semplice per completare l'incarico è quello di atterrare al Daily Bugle e colpire i soldati dell'Ordine Immaginario, così da ottenere subito i punti esperienza.

Usa un'emote entro 10 m da un personaggio (0/1) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

Probabilmente si tratta della sfida più facile della settimana 3, poiché si può completare semplicementente eseguendo una qualsiasi emote del vostro armadietto in prossimità di un personaggio. Vi ricordiamo che i personaggi vengono contrassegnati sulla mappa da una piccola icona a forma di fumetto con tre puntini neri al suo interno.

Ottieni scudi consumando raccoglibili (0/50) - Ricompensa: 20.000 Punti Esperienza

L'incarico in questione prevede che il giocatore ottenga 50 punti scudo con gli oggetti che si possono raccogliere a terra, ovvero i funghi di colore blu. Per completare la sfida dovete mangiare un totale di 10 funghi (si ottengono 5 punti scudo per ogni consumabile). Vi invitiamo a recarvi nell'area tra Boschetto Bisunto e Pinnacoli Pendenti per trovare funghi in quantità. In alternativa, potete aprire le scatole contenenti consumabili per avere buone probabilità di trovare anche i funghi.

Prima che scappiate a completare tutti gli incarichi settimanali, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra guida con i consigli su come sbloccare un deltaplano gratis con le Prove Zero Costruzioni di Fortnite Capitolo 3.