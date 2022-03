Fortnite Capitolo 3 Stagione 2: come eseguire una spallata

La pubblicazione dell'aggiornamento che ha dato il via a Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 ha ampliato le possibilità offerte dal gameplay del battle royale gratis di Epic Games grazie a nuove meccaniche di gioco. Una di queste potrebbe favorire i giocatori che tendono ad avere un approccio più aggressivo e che amano gli scontri ravvicinati.

Che cos'è la spallata in Fortnite

Come potete facilmente intuire, ci riferiamo alla nuova possibilità di dare una spallata. Non fraintendete, non si tratta di un sistema attraverso il quale ci si può fiondare con violenza sui nemici per stordirli, poiché al momento la spallata può essere utilizzata solo in un contesto molto specifico ed è probabile che in futuro verranno aggiunti ulteriori modi per sfruttarla in combattimento. La spallata di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 è utilissima per irrompere negli edifici, poiché consente di sfondare le porte ed essere immediatamente pronti a sparare a chiunque vi si nasconda al loro interno. Immaginate di sapere che nella stanza di fronte a voi c'è un nemico ignaro della vostra presenza che sta cercando loot: grazie a questa meccanica potete coglierlo alla sprovvista e, magari con l'ausilio di un buon fucile a pompa, crivellarlo di colpi prima ancora che possa anche solo provare a reagire.

Come effettuare una spallata in Fortnite

Ora che vi abbiamo spiegato cos'è la spallata e quali possono essere i suoi impieghi nel corso di una partita, non ci resta che fornirvi tutte le informazioni utili per eseguirne una. Sappiate che si tratta di un'azione davvero semplice, poiché non occorre fare altro che correre verso una porta: in questo modo il personaggio la colpirà con violenza e vi permetterà di fare irruzione. Si tratta quindi di una meccanica strettamente legata al nuovo sistema di scatto di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, novità alla quale è stata accompagnata anche l'aggiunta dell'arrampicata.