Fortnite Capitolo 3 Stagione 2: come sbloccare la skin di Predatore

Vi sarete sicuramente accorti dell'arrivo della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3, il battle royale di Epic Games il cui ultimo aggiornamento non ha solo portato una corposa serie di novità in termini di gameplay ma ha anche ampliato il roster di supereroi e villain dell'universo Marvel. Tra le novità assolute in tal senso troviamo anche Prowler.

Il malvagio personaggio legato a Miles Morales, che nella versione in lingua italiana di Fortnite Capitolo 3 viene chiamato Predatore, fa infatti parte della nuova stagione del battle royale insieme al suo set di oggetti.

Ecco di seguito l'elenco completo di oggetti inclusi nel set di Predatore in Fortnite Capitolo 3 Stagione 2:

Predatore - Costume Serie Marvel

Squarcia e spacca - Emote integrata Serie Marvel

Artiglio Energetico - Strumento raccolta Serie Marvel

Icona Stendardo di Prowler

Contrassegno del Predatore - Spray Serie Marvel

Predatore dei cieli - Deltaplano Serie Marvel

Blasone del Predatore - Copertura per armi e veicoli Serie Marvel

In cerca di preda - Schermata di caricamento Serie Marvel

Morsa del Predatore - Emoticon Serie Marvel

Per poter sbloccare il personaggio Marvel occorre aver acquistato il Pass Battaglia dell'attuale stagione. Non importa che acquistiate la versione standard del pass a 950 V-Buck o quella premium a 2.850 V-Buck, l'importante è che abbiate accesso ai contenuti a pagamento della stagione. La skin di Prowler non fa infatti parte delle ricompense che si ottengono scalando i 100 livelli (tra quelli c'è invece Dr Strange, che è nell'ultima pagina del pass), poiché funge da 'skin segreta' della Stagione 2. Questo significa che i possessori del pass potranno ottenere senza costi aggiuntivi il costume di Prowler a partire dal prossimo giovedì 21 aprile 2022, giorno nel quale verranno pubblicate le sfide che permetteranno di ottenere la skin e i restanti elementi del suo set.

