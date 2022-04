Fortnite Capitolo 3 Stagione 2: come sbloccare tutti gli stili extra delle skin

Continua quella che è ormai una tradizione del battle royale di Epic Games, ovvero quella degli stili aggiuntivi delle varie skin incluse nel Pass Battaglia. Scopriamo insieme come fare per ottenere tutti gli stili extra dei costumi presenti nel pass della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3.

Come sbloccare gli stili extra

Il primo requisito per poter accedere a questi elementi cosmetici è ovviamente il Pass Battaglia della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3, senza il quale non avrete l'opportunità di sbloccare nemmeno le versioni base delle skin. I possessori del pass possono invece iniziare a sbloccare questi oggetti dalla schermata Ricompense Bonus del pass dopo aver raggiunto il livello 100 e speso tutte le 500 Stelle della Battaglia per ottenere skin e oggetti distribuiti nelle 10 pagine. Ogni pagina delle ricompense extra si sblocca al completamento di quella precedente e le skin presenti al suo interno si ottengono spendendo le Stelle della Battaglia. Per poter sbloccare ogni singolo stile aggiuntivo occorre accumulare altre 500 Stelle della Battaglia e raggiungere il Livello 200.

Tutti gli stili aggiuntivi

Ecco di seguito l'elenco completo degli stili extra del pass di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2:

Pagina 1 (disponibile dopo aver sbloccato tutto il Pass Battaglia)

Kiara K.O. (versione Ribelle da combattimento) - Costo: 25 Stelle della Battaglia

Energia multiversale (Scia di Doctor Strange) - Costo: 15 Stelle della Battaglia

Erisa (Silvestre) - Costo: 30 Stelle della Battaglia

Cap K.O. (copertura per armi e veicoli) - Costo: 10 Stelle della Battaglia

Gunnar (Tempesta Solare) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Pagina 2 (disponibile al completamento della Pagina 1)

Stile Supremo (copertura di Doctor Strange) - Costo: 10 Stelle della Battaglia

Immagine (Verde Veronese) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Tsuki 2.0 (Spirito Smagliante) - Costo: 30 Stelle della Battaglia

Origine (Nero Spazio) - Costo: 25 Stelle della Battaglia

Erisa (stili casco Tigrata, Baffuta, Tagliente e Sguardo Felino) - Costo: 15 Stelle della Battaglia

Pagina 3 (disponibile al completamento della Pagina 2)

Doctor Strange (Argento Furtivo) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Gunnar (Argento Furtivo) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Tsuki 2.0 (Argento Furtivo) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Kiara K.O. (Argento Furtivo) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Erisa (Argento Furtivo) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Pagina 4 (disponibile al completamento della Pagina 3)

Doctor Strange (Uragano) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Gunnar (Uragano) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Tsuki 2.0 (Uragano) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Kiara K.O. (Uragano) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Erisa (Uragano) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Pagina 5 (disponibile al completamento della Pagina 4)

Doctor Strange (Vivace) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Gunnar (Vivace) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Tsuki 2.0 (Vivace) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Kiara K.O. (Vivace) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

Erisa (Vivace) - Costo: 20 Stelle della Battaglia

