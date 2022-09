Fortnite Capitolo 3 Stagione 5 ha già una data d'uscita, stando ad un noto insider

A circa una settimana dal debutto della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3, fissata a sabato 17 settembre 2022, iniziano già a diffondersi i primi rumor sulla data d'uscita del successivo aggiornamento del battle royale gratis di Epic Games.

Dopo aver spifferato i dettagli riguardanti i prossimi Assassin's Creed, che verranno mostrati per la prima volta all'Ubisoft Forward di sabato prossimo, Tom Henderson è tornato alla carica con un messaggio a tema Fortnite. Stando all'insider, che dopo aver guadagnato credibilità con i tweet su Call of Duty si sta muovendo in altre direzioni, la Stagione 5 di Fortnite Capitolo 3 avrà inizio il prossimo 5 dicembre 2022. Viste le tempistiche, non è da escludere che il team di sviluppo voglia lanciare una stagione che, almeno inizialmente, abbia come tema principale quello natalizio.

In attesa di scoprire quali saranno i contenuti delle prossime stagioni del gioco, vi ricordiamo che Fortnite Stagione 4 potrebbe introdurre la modalità in prima persona. Sempre secondo i rumor, il pass di Fortnite Stagione 4 potrebbe includere la skin di Spider-Gwen e, se ciò dovesse essere confermato, l'atteso arrivo di Miles Morales nel battle royale di Epic Games sarebbe sempre più vicino.