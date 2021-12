Fortnite Capitolo 3, torna la prima mappa del gioco? Spunta una teoria

Mentre la community si raduna sull'isola di gioco per seguire l'evento La Fine di Fortnite Capitolo 2, non mancano le domande su ciò che porterà con sé il nuovo Fortnite: Capitolo 3.

Per il momento, su questo fronte non vi sono comunicazioni ufficiali da parte di Epic Games, anche se un video leak sembra suggerire il possibile arrivo di Marcus Fenix e Spider-Man in Fortnite: Battaglia Reale. La community tuttavia non manca di fare ipotesi in merito: in questo clima, uno specifico avvistamento ha in particolare destato la curiosità del pubblico.

Come potete verificare dal Tweet disponibile in calce, il negozio in-game di Fortnite: Battaglia Reale quest'oggi ha accolto dei nuovi set. Nulla di eccezionale, se non fosse per il fatto che le "nuove" skin sono in realtà i costumi originali della prima incarnazione del battle royale. I set, denominati "Battle Classics" e "Royale Originals", hanno rapidamente generato alcune ardite teorie. Parte della community ha infatti interpretato questa scelta da parte di Epic Games come un possibile indizio del ritorno della mappa originale dell'isola in occasione del lancio di Fortnite: Capitolo 3.

Ovviamente, si tratta al momento di una semplice speculazione, per quanto intrigante. Per scoprire cos'ha in serbo Epic Games per gli appassionati del free to play, non resta che attendere questa sera, con la trasmissione in-game dell'evento La Fine.