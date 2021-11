Fortnite Capitolo 3 è ufficiale, tutti i dettagli sull'evento 'La Fine'

Alla fine le insistenti voci di corridoio e i vaghi indizi sparsi dagli sviluppatori sono stati confermati dai diretti interessati: Epic Games ha infatti confermato che la prossima settimana assisteremo al debutto di Fortnite Capitolo 3.

Un breve teaser, accompagnato da un timer ben visibile nel gioco, conferma infatti che l'evento intitolato "The End" (in italiano "La Fine") è fissato al prossimo sabato 4 dicembre 2021 alle ore 22:00 del fuso orario italiano. Stando a quanto dichiarato da Epic Games, dovrebbe trattarsi di un evento particolarmente importante e basato su meccaniche PvE come quello ambientato sulla Nave Aliena. Questa volta, però, i giocatori non si ritroveranno contro le creature provenienti dallo spazio ma la malvagia Regina dei Cubi, la quale sta lentamente corrompendo l'isola del battle royale. Purtroppo non sappiamo se al termine dell'evento vi sarà un altro Buco Nero, ma è molto probabile che il periodo d'inattività dei server precedente al lancio del grosso update sarà più lungo del solito.

Per celebrare la fine di questo arco narrativo, inoltre, tutti i giocatori che avvieranno il gioco a partire da oggi riceveranno una ricompensa di 225.000 XP e potranno approfittare di un bonus agli XP ottenuti per circa dieci giorni, così da sbloccare tutte le skin del pass e i loro stili aggiuntivi.

Avete già letto i dettagli sull'evento Fortnite X Moncler?