Fortnite Capitolo 4: l'Araldo scatena la sua furia nel teaser dell'evento Frattura

Quasi a voler anticipare il fiume di leak dell'evento Frattura di Fortnite previsto dai dataminer, Epic Games stuzzica la curiosità dei milioni di appassionati dell'iconico battle royale pubblicando il teaser trailer dello spettacolo ingame che 'chiuderà col botto' Fortnite Capitolo 3.

Il video propostoci da Epic si riallaccia al Paradiso della fase finale di Chapter 3 per preannunciarne la distruzione a seguito, appunto, degli eventi che caratterizzeranno il prossimo spettacolo ingame di Fortnite Battaglia Reale.

A giudicare da quanto mostratoci dal publisher e sviluppatore americano, i protagonisti dell'evento Frattura saranno l'Araldo e la tempesta che, dopo aver imperversato sulla mappa di Fortnite Capitolo 3, dovrebbe culminare in un enorme tornado. Nel primo teaser dell'evento Frattura di Fortnite verso il Capitolo 4, d'altronde, Epic ha rivolto un messaggio agli appassionati per invitarli a prepararsi per "il mondo che si sgretolerà sotto di voi", proprio in funzione della sempre più plausibile distruzione dello scenario che ha fatto da sfondo alle attività di Chapter 3 e del consueguente arrivo della nuova mappa.

Staremo a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo che lo spettacolo ingame dell'evento Frattura andrà in scena sui server di Fortnite Battaglia Reale a partire dalle ore 22:00 italiane di sabato 3 dicembre.