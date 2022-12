Fortnite Capitolo 4: arriva la skin di MrBeast con un concorso da 1 milione di dollari

A distanza di poche ore dall'annuncio dell'update 23.10 di Fortnite Capitolo 4, in uscita domani, Epic Games ha anche svelato ogni segreto in merito alla partnership con lo YouTuber MrBeast, che includerà l'arrivo di un set cosmetico e un concorso a premi con in palio un milione di dollari.

Il celebre content creator distribuirà soldi anche nel mondo virtuale creato da Epic Games, dal momento che è stata oggi pubblicata l'isola raggiungibile con il codice 7990-6907-8565. Sebbene nei prossimi giorni gli utenti potranno raggiungere l'isola per allenarsi, la Sfida sopravvivenza MrBeast's Extreme si svolgerà il 17 dicembre 2022 dalle 18:00 alle 21:00 ora italiana e sarà disponibile nella sezione "Competizioni Fortnite" in Scoperta. In questo lasso di tempo, i giocatori potranno partecipare al contest, tentando di scalare le classifiche e posizionarci in cima, vincendo così un milione di dollari. I primi 100.000 giocatori riceveranno inoltre in maniera gratuita il deltaplano Ombrello Beastbrello, facente parte del set di MrBeast. A tal proposito, verranno messi in vendita nel negozio anche due diversi set di cosmetici: uno 'tradizionale' e uno in stile anime. Il primo set include la skin di MrBeast con lo stile aggiuntivo con cappello, il piccone 'Distruttore di MrBeast' e la copertura 'Sfondo bestiale' . Nel secondo set troviamo invece il costume 'MrBeast6000' (disponibile con e senza maschera), il dorso decorativo 'Pacchetto premio', il piccone 'Artiglio di Beast' e il deltaplano 'Incartata e su di giri'. Nel negozio verrà pubblicata anche l'esclusiva emote 'Beast al ballo', che vede il personaggio sparare soldi con delle speciali pistole.

