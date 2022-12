Fortnite Capitolo 4: arrivano l'emote e la skin gratis di Natale, come riscattarle subito

Con l'arrivo dell'update 23.10 di Fortnite Capitolo 3 è ufficialmente iniziato l'evento natalizio Mezz'Inverno 2022, il quale è partito col botto: tutti i giocatori possono infatti riscattare senza costi aggiuntivi un costume ed un'emote.

Come ottenere la skin Grande Gnuff Gentile

Il primo dei tanti doni di questo Natale è il buffo costume che prende il nome di Grande Gnuff Gentile. Questo simpatico personaggio può essere sbloccato esclusivamente dai giocatori che avviano Fortnite Capitolo 3 nella sua versione PC. Basta infatti eseguire il titolo tramite l'Epic Games Store e, visitando la sezione relativa al negozio oggetti, sarà possibile trovare la tabella con la skin da acquistare a 0,00 euro. Cliccateci sopra e completate la transazione gratuita per aggiungere l'oggetto al vostro armadietto. Se non avete la possibilità di accedere al gioco con un PC, potete sfruttare la versione gratuita di GeForce Now, così da avviare in streaming il battle royale su Epic Games Store e sbloccare il costume. Va infatti precisato che, una volta sbloccato su PC, Grande Gnuff Gentile potrà essere utilizzato su qualsiasi piattaforma associata all'account Epic Games.

Come sbloccare l'emote Curl per Bicipiti

L'emote gratuita richiede invece il completamento di una semplice sfida nel corso delle festività natalizie. Per poter aggiungere Curl per Bicipiti al vostro armadietto, infatti, dovrete giocare con cinque diversi utenti presenti nella vostra lista amici in qualsiasi modalità di gioco, purché ciò avvenga durante il periodo di Mezz'Inverno. Sappiate però che la distribuzione dell'emote non sarà immediata come quella della skin gratis e, stando a quanto dichiarato da Epic Games, occorrerà attendere fino al prossimo 6 gennaio 2023.

Va infine precisato che entrambe le promozioni sono già attive e lo resteranno fino alla fine di Mezz'Inverno, fissata al prossimo 3 gennaio 2023 alle ore 15:00 del fuso orario italiano.

