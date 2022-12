Fortnite Capitolo 4: arrivano Geralt e il Doom Slayer, forse anche Gray Fox di Metal Gear

La Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4 è iniziata, il Battle Royale di Epic Games si avvia verso una nuova fase e grazie al trailer della Season 1 scopriamo l'arrivo di nuovi personaggi e crossover con altre celebri saghe del mondo dei videogiochi.

Il trailer e le grafiche promozionali di Fortnite Capitolo 4 Stagione 1 confermano l'arrivo di Geralt di Rivia (lo Strigo di The Witcher), presumibilmente come parte della campagna promozionale per il lancio di The Witcher 3 Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X/S e della nuova stagione di The Witcher su Netflix. Ma non solo perché nel trailer è ben visibile anche il DOOM Slayer, il celebre "Doomguy" da quasi trent'anni impegnato ad ammazzare mostri nella famosa saga sparatutto.

Finito qui? No perché analizzando il teaser, alcuni giocatori hanno notato riferimenti a My Hero Academia e Gray Fox di Metal Gear Solid, due probabili collaborazioni che potrebbero diventare realtà nel corso delle prossime settimane/mesi.

Fortnite Capitolo 4 passa all'Unreal Engine 5.1 e la stessa Epic Games ha pubblicato alcuni trucchi per migliorare la grafica di Fortnite, consigliando una serie di ottimizzazioni da mettere in atto principalmente su PC per godersi il gioco al meglio con un comparto tecnico di primissimo piano.