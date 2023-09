Fortnite Capitolo 4: come accumulare e spendere lingotti d'oro nella Stagione 4

Se state giocando a Fortnite nel corso della Stagione 4 del Capitolo 4, è probabile che stiate sentendo il bisogno di accumulare lingotti d'oro per ottenere bonus ed equipaggiamento extra. Vi proponiamo quindi alcuni consigli utili su come ottenere grosse quantità di questa preziosa risorsa e su come spenderla.

Eliminazioni

Una delle principali fonti di lingotti d'oro in Fortnite sono le uccisioni. Una volta fatto fuori un nemico, questo non lascerà solo cadere tutti gli oggetti che aveva nello zaino, ma anche una piccola quantità d'oro che potrete subito raccogliere.

Contenitori

In giro per l'isola di Fortnite Capitolo 4 Stagione 4 è possibile raccogliere lingotti d'oro da svariati contenitori. Dai registratori di cassa ai forzieri, passando per le borse da rapina che si possono trovare a Caseggiato Carminio, Insenatura Inesorabile e Opulenza Oscura, tutti questi elementi dello scenario possono essere aperti tramite una semplice interazione per ottenere anche lingotti d'oro.

Letti e divani

Durante le vostre esplorazioni della mappa di Fortnite, non ignorate i divani e i letti. Sebbene possa sembrare che si tratti solo di elementi d'arredo per abbellire le dimore sparse per l'isola, è molto probabile che la loro distruzione faccia sì che appaia un piccolo gruzzoletto d'oro. Se ne vedete uno, quindi, armatevi di piccone e fatelo a pezzi.

Casseforti

Sebbene siano molto rare, le casseforti continuano ad essere la fonte più ricca di lingotti d'oro tra quelle disponibili in Fortnite. Questi contenitori non appaiono in luoghi specifici e per aprirli dovrete attendere qualche secondo, ma una volta terminato il processo potrete mettere le mani su qualche centinaio di lingotti.

Taglie

A fornire un bel po' di lingotti d'oro sono le taglie, che si possono accettare presso i vari tabelloni sparsi in giro per la mappa di Fortnite Capitolo 4 Stagione 4. Una volta accettata la taglia, avrete una quantità di tempo limitata per trovare il bersaglio all'interno di un'area circolare contrassegnata sulla mini-mappa: fatto fuori il nemico (vale anche se qualche altro giocatore fa il lavoro sporco al posto vostro), riceverete automaticamente la ricompensa.

Camere blindate

Da non sottovalutare sono anche le camere blindate che si possono trovare a Caseggiato Carminio, Insenatura Inesorabile, Mega City, Rovine Rubiconde, Sponde Schiaffose e Opulenza Oscura. Una volta eliminato il nemico dell'area che detiene la tessera d'accesso, potrete sbloccare l'accesso a questa stanza, al cui interno troverete forzieri, casseforti e altri oggetti che contengono grosse quantità di lingotti.

Come spendere i lingotti d'oro in Fortnite

Ecco tutti i modi per spendere i vostri guadagni nel battle royale gratis:

Potenziare le armi presso le stazioni di modifica

Acquistare armi esotiche o rare presso i Personaggi

Reclutare alleati controllati dall'intelligenza artificiale

Trasformarsi in un oggetto

Provare ad ottenere Ottimizzatori della Realtà diversi da quelli proposti nell'apposita schermata

Vi ricordiamo che i lingotti d'oro si possono conservare tra una partita e l'altra, ma al termine della stagione verranno resettati.

In attesa di scoprire se nel Capitolo 5 ci saranno ancora i lingotti d'oro, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale dedicato a tutte le novità introdotte con la Stagione 4 di Fortnite Capitolo 4.