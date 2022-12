Fortnite Capitolo 4: come sbloccare un brano e uno zaino gratis con i Twitch Drops

Il team di sviluppo di Fortnite Capitolo 4 ha deciso di celebrare l'arrivo della Stagione 1 con una particolare iniziativa grazie alla quale i videogiocatori di tutto il mondo possono riscattare senza costi aggiuntivi ben due elementi del battle royale gratis.

Twitch Drops di Fortnite Capitolo 4

Le ricompense messe in palio sono due e, a meno che Epic Games non decida di cambiare idea, dovrebbe trattarsi di elementi estetici che non potranno essere ottenuti in altro modo. Il primo consiste in un brano per la lobbt che prende il nome di "Zero Fusion Track" e dovrebbe essere ispirato alle musiche che abbiamo potuto ascoltare durante la prima parte dell'evento Frattura, quando Araldo si è trasformata in un'enorme statua di cromo. La seconda ricompensa gratuita è invece "Zero Fragment Back Bling", un esclusivo dorso decorativo che permette di sfoggiare sulla schiena del personaggio uno dei Frammenti Zero che i giocatori hanno raccolto in grosse quantità nel corso dell'intero evento Frattura di Fortnite.

Come riscattare le ricompense gratis

Il sistema attraverso il quale i videogiocatori possono ricevere entrambe le ricompense gratuite di Fortnite Capitolo 4 Stagione 1 è davvero semplice e non differisce da tutte le altre campagne avviate di recente sulla piattaforma di streaming targata Amazon. Dopo aver effettuato l'accesso a Twitch con il vostro profilo, occorre guardare una qualsiasi diretta che stia trasmettendo partite di Fortnite e che abbia il tag "Drop Abilitati' per uno specifico quantitativo di tempo. Il brano per la lobby "Zero Fusion Track" richiede che si guardino le dirette per un totale di 15 minuti, invece lo zaino "Zero Fragment Back Bling" richiede un tempo di visione totale pari a 30 minuti.

Prima che iniziate a guardare le dirette, sappiate che occorre visitare la pagina dell'inventario di Twitch e cliccare sul tasto viola con su scritto "Connettiti" per effettuare la connessione tra il profilo della piattaforma di streaming e quello Epic Games, così che le ricompense possano correttamente essere inviate all'account. Va inoltre precisato che dovrete manualmente eseguire il riscatto cliccando sull'apposito tasto nell'inventario di Twitch, altrimenti non potrete ricevere gli oggetti.

Avete già dato uno sguardo alla nostra guida a tutte le nuove armi della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4?