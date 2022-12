Fortnite Capitolo 4: come sbloccare la nuova schermata di caricamento gratis

Con il lancio del Capitolo 4 e della nuova mappa, Fortnite è andanto incontro alla sua ennesima evoluzione. Con l'arrivo delle tantissime novità è stata resa disponibile anche una nuova schermata di caricamento che i giocatori possono riscattare in modo gratuito.

Sulle pagine ufficiali di Fortnite Chapter 4, Epic Games ha fornito tutte le indicazioni necessarie per scaricare una nuova schermata di caricamento che potrete ottenere in modo completamente gratuito. Tutto ciò che dovrete fare è dirigervi sul portale fortnite.com/redeem, accedere con il vostro account personale (o crearne uno se ne siete sprovvisti) e utilizzare il codice "PQVER-SBM7G-NEFB6-98BWW" per riscattare l'oggetto. Una volta ottenuta, potremo goderci la nostra schermata su ogni piattaforma di riferimento sfruttando i vantaggi del cross-platform del celeberrimo Battle Royale di Epic Games.

Si tratta di un metodo estremamente più semplice e diretto rispetto alle precedenti occasioni, in cui i giocatori hanno dovuto ad esempio completare delle sfide specifiche per ottenere la ricompensa. Vi consigliamo inoltre di affrettarvi dal momento che il codice scadrà il 12 dicembre, ultima data utile per riscattare la schermata di caricamento gratuita.



