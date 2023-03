Fortnite Capitolo 4: quanto dura e quando finisce la Stagione 2?

La nuova stagione MEGA di Fortnite è iniziata a inizio marzo e andrà avanti per tutta la primavera: ma fino a quando dura la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 4? Ecco la data da segnare sul calendario.

Per completare il Pass della Battaglia avrete tempo fino al 2 giugno 2023, ultimo giorno di Fortnite Capitolo 4 Stagione 2, la data di inizio della Stagione 3 non è ancora stata comunicata ma verosimilmente inizierà il 3 giugno, in ogni caso aspettiamo comunicazioni ufficiali da parte di Epic Games in merito alla prossima stagione del Battle Royale.

Sono tante le novità di questa stagione a partire dalla Modalità Creativa di Fortnite in Unreal Engine 5 che farà il suo debutto il 22 marzo in Beta con presentazione prevista alla GDC di San Francisco. Da poco sono uscite le nuove skin di Resident Evil 4 per Fortnite e non dobbiamo dimenticare l'arrivo del crossover tra Attack on Titan e Fortnite, che arriva dopo le collaborazioni dedicate a Dragon Ball, Naruto e a film come John Wick e Avengers.

In queste ore la FTC ha multato Epic Games per 245 milioni di dollari proprio a causa di Fortnite e del vecchio sistema di acquisti in-game che non avrebbe protetto a sufficienza i consumatori da acquisti accidentali e non voluti.