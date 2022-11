Fortnite Capitolo 4, Epic Games conferma: la modalità Creativa 2.0 è stata rinviata

A distanza di poche ore dall'inaspettato annuncio che Fortnite Capitolo 4 avrà inizio tra poco più di due settimane, Epic Games ha anche svelato che una delle novità più attese non arriverà con il prossimo aggiornamento.

Stiamo parlando della Modalità Creativa 2.0, conosciuta anche come Unreal Editor for Fortnite (UEFN). La modalità in questione, che dovrebbe rivoluzionare il modo in cui i creatori di contenuti possono realizzare mappe e modalità per il free to play grazie ad un approfondito editor per PC, non farà parte del ventaglio di novità che potremo trovare al day one della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4. A confermare la notizia è stato Tim Sweeney di Epic Games, il quale ha svelato su Twitter che la nuova versione della Creativa del battle royale si farà attendere fino alla fine di gennaio 2023. Non è quindi da escludere che vedremo arrivare questa feature prima della fine della prima stagione del nuovo corso di Fortnite.

In attesa di poter mettere le mani sull'editor che darà via alla creazione di tantissimi contenuti per il free to play