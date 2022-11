Fortnite verso il Capitolo 4 con l'evento finale Frattura: spunta un video leak

Tutti i fan del battle royale di Epic Games si chiedono cosa accadrà durante l'evento Frattura che porrà fine a Fortnite Capitolo 3. Una prima risposta ci viene offerta dagli immancabili leaker del kolossal sparatutto di Epic, con un video che mostra i primissimi istanti dello show che avrà luogo a inizio dicembre.

A fa trapelare online i primi attimi dell'evento Frattura è Notkrae: il creatore di contenuti ha condiviso un filmato che immortala l'animazione della lobby con cui, a suo dire, verremo 'risucchiati' all'interno dell'evento speciale che sancirà la fine di Fortnite Capitolo 3.

Sempre nel trailer (lo trovate in calce alla notizia) si può intravedere il conto alla rovescia per l'inizio dello spettacolo ingame che coinvolgerà gli appassionati di Fortnite in lobby composte da massimo 40 giocatori. L'evento finale Frattura di Fortnite Capitolo 3, insomma, promette di essere davvero 'dirompente', con tantissime sorprese e colpi di scena pirotecnici che faranno da preludio alle attività da svolgere nella nuova mappa di Fotnite Capitolo 4.

L'evento che segnerà la fine dell'attuale fase ingame di Fortnite Battaglia Reale è previsto per le ore 22:00 di sabato 3 dicembre. Nel frattempo, vi lasciamo a questo nostro approfondimento sulle sfide di Frostnite e i bonus di Mezz'Inverno di Fortnite.