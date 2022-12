Fortnite Capitolo 4: da Geralt di The Witcher alle moto, le novità della Stagione 1

Malgrado sia stato un evento inutilmente diluito e privo della spettacolarità dei passati show di transizione, Frattura ha chiuso un’era di Fortnite Battaglia Reale e ha dato il via alla Stagione 1 del Capitolo 4, che come da tradizione introduce nel battle royale una corposa serie di novità. Scopriamole tutte.

Doom Guy e Geralt si uniscono alla Battaglia Reale

Il Metaverso di Fortnite non ha alcuna intenzione di rallentare ed Epic Games ci ha tenuto a ribadirlo anche e soprattutto con il Pass Battaglia della Stagione 1 del Capitolo 4, che va ad ampliare ulteriormente il numero di collaborazioni del free to play e consente ai giocatori di sbloccare costumi inediti, alcuni dei quali profondamente legati alla lore. La skin principale del pass, che prende il nome di Atemporale, non è altro che il chiacchieratissimo Geno, villain e padre delle Sorelle che fino ad oggi si è mostrato solo nei fumetti Fortnite x Marvel. Disponibile a Pagina 13, L’Atemporale è una skin dotata anche di un’emote integrata, sbloccabile nella quattordicesima pagina del pass, che consente al malvagio personaggio di richiamare verso di lui una serie di componenti che vanno a formare una splendida armatura bianca. Abbinata al Pacchetto Crew di dicembre 2022 è invece Helsie l’Ammazza-Vampiri, che si ottiene a Pagina 11 e dispone anche di uno stile extra nella schermata successiva del pass. Apparentemente irrilevanti ai fini della lore sono Massai (Pagina 3) e Dusty (Pagina 7), entrambi guerrieri il cui stile extra li vede indossare indumenti da battaglia: nel caso di Massai si tratta di una spaventosa maschera situata, invece per Dusty si sblocca una vera e propria armatura. A seguire l’ormai lunghissimo filone di skin in stile anime troviamo Nezumi, un sopravvissuto dallo stile assimilabile a quello dei personaggi di Naruto che si trova a Pagina 9 e che dispone di alcuni stili extra che ne alterano i colori.

La vera star del pass però è lui, il Doom Guy. Il peggior incubo delle creature provenienti dagli inferi fa ora parte delle ricompense del Battle Pass: i giocatori possono sbloccare la sua skin della serie reboot e alcune colorazioni aggiuntive, senza contare che il suo set include la splendida spada rossa di Doom Eternal e un Cacodemone in qualità di deltaplano. Il marine dalla corazza verde non è l’unico cacciatore di demoni della Stagione 1, poiché anche Geralt di Rivia farà un salto sull’isola, sebbene in questo caso si tratti di una ricompensa extra del pass.L’eroe di The Witcher si unirà al Doom Guy solo tra qualche settimana, quando le sue sfide arriveranno nel free to play e permetteranno di sbloccare la sua skin. Si tratta quindi di un pass davvero ricco, soprattutto se si considera che il prezzo del biglietto è di soli 950 V-Buck per la versione standard e 2.800 V-Buck per quella contenente anche 25 salti di livello.

Come se non bastasse, al di fuori del pass arriveranno anche altre collaborazioni e alcune di queste sono state confermate proprio dal trailer della Stagione 1. Nel negozio oggetti arriveranno infatti Hulk, il popolare streamer Mr Beast e gli eroi di My Hero Academia, probabilmente con un evento in grande stile che riprenderà quanto fatto con Naruto e Dragon Ball. Non possiamo nemmeno escludere l’arrivo del tanto atteso crossover con i Griffin, visto che i rumor prevedevano proprio l’arrivo delle skin di Doom Guy e Peter.

La nuova isola

Chi ha assistito all’evento Frattura ha anche visto che la vecchia mappa di Fortnite Capitolo 3 è stata letteralmente spazzata via da una poderosa onda d’urto. A soppiantare la vecchia porzione del Sottosopra ci ha pensato il Punto Zero, che ha accalappiato punti d’interesse da svariate realtà ha assemblato la nuova arena. Questa virtuosa trovata degli sviluppatori non solo giustifica perfettamente la presenza di tutti i nuovi eventi crossover, ma apre all’arrivo di altri luoghi proprio grazie alle capacità di attrazione del Punto Zero in seguito alla Frattura. A differenza di quanto ipotizzato dai fan, la mappa del quarto capitolo è completamente inedita e, malgrado l’ispirazione di alcuni POI a quelli delle passate isole, ci troviamo di fronte ad una serie di aree mai viste prima nel battle royale. Oltre alla porzione innevata della mappa in cui il vento può trascinare via il giocatore, troviamo l’immancabile fattoria, una serie di strutture metalliche legate ai Guerrieri della Realtà e una splendida fortezza di pietra che funge da base operativa di Geno.

Per quello che riguarda invece la distribuzione del loot, il gioco opta per una soluzione basata su un sistema randomico che rende un paio di aree ‘dorate’: questo cambio di colore si traduce nella presenza di droni volanti contenenti bottino prezioso, i quali fanno sì che molti giocatori popolino quelle zone per accaparrarsi le armi migliori. A proposito di armi, il Capitolo 4 rivoluziona l’arsenale (per tutti i dettagli potete consultare la nostra guida completa alle nuove armi di Fortnite Capitolo 4 Stagione 1) tirando fuori dal Magazzino l’amatissimo Scar e introducendo un’ampia gamma di strumenti di morte inediti. Uno su tutti è il Martello Onda d’Urto, un’arma corpo a corpo che può far schizzare via il nemico colpito e che al contempo può essere utilizzato per gli spostamenti, visto che il giocatore può colpire con violenza il suolo e darsi la spinta per saltare in avanti. L’enorme arma corpo a corpo non è l’unico elemento che contribuisce a rendere più fluido il movimento, dal momento che la nuova Moto Spaccapista è un mezzo incredibilmente agile che, in modo simile alle cavalcature, consente sia di sfrecciare a tutto gas tra le aree dell’isola che di far fuoco senza fermarsi. Non meno importante è la possibilità di scavalcare in automatico i piccoli ostacoli semplicemente correndo verso di essi: questa è solo l’ultima di una serie di accorgimenti che vanno a migliorare sempre di più le possibilità offerte in termini di movimento, ormai uno dei punti di forza del gameplay del battle royale.

Altra meccanica di rilievo consiste nell’arrivo degli Ottimizzatori della Realtà, ovvero i perk. Man mano che le fasi del match avanzano, il giocatore viene chiamato a scegliere uno fra due potenziamenti per un massimo di quattro volte: fra bonus alla velocità di ricarica, possibilità di saltare più in alto o probabilità di trovare più esplosivi, questi power-up garantiscono un po’ di varietà in più alle partite e spingono anche l’utente ad avere uno stile di gioco diverso in base ai perk che gli sono capitati.

Unreal Engine 5.1

Epic Games non ha trascurato nemmeno il comparto tecnico della sua creatura, che con l’ultimo aggiornamento Fortnite sfrutta tutte le potenzialità dell’Unreal Engine 5.1. Non è un caso se nel corso delle ultime ore sui social hanno parlato tutti del salto grafico del battle troyale (persino il boss di Digital Foundry ha speso qualche parola in tal senso), che su PC e console di ultima generazione sfoggia un sistema di illuminazione completamente rivisto e in grado di esaltare i modelli poligonali o di dare vita a paesaggi notevoli. Sì, perché le migliorie che avete visto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S non sono dovute ad un aumento della mole poligonale o della qualità delle texture, ma all’introduzione di Lumen, sistema di illuminazione all’avanguardia che non impatta in alcun modo sul framerate, sempre stabile sui 60 fotogrammi al secondo. Ad affiancare Lumen troviamo anche la Temporal Super Resolution (TSR) e le Virtual Shadow Maps, che vanno a dare una marcia in più alle ombre e generano un’immagine nel complesso più pulita e bella da vedere.

Insomma, il Capitolo 4 di Fortnite non è solo un buon inizio per la nuova era del titolo gratis, ma anche un modo per osservare quali potrebbero essere le caratteristiche tecniche delle future produzioni in Unreal Engine 5.