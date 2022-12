Fortnite Capitolo 4: guida a tutte le nuove armi della Stagione 1

Fra le numerose novità che Epic Games ha introdotto nella Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4, appena iniziata, troviamo un'ampia gamma di bocche da fuoco e strumenti di morte che si possono trovare in giro per la nuova mappa. Andiamo alla scoperta di tutte le nuove armi e delle loro peculiarità.

Fucile Ex-Caliber

L'arma che più si distingue dalle altre per il fattore estetico è sicuramente il Fucile Ex-Caliber, un fucile dall'elevato potere d'arresto che non fa uso dei classici proiettili. Sulla punta di questa particolare arma da fuoco troviamo infatti una lama balistica, la quale viene sparata sul bersaglio per poi attivare una potente detonazione. Si tratta quindi di un'arma molto utile per stanare chi si nasconde dietro una copertura o per punire i giocatori distratti.

Fucile Pesante del Tuono

Shotgun introdotto nel Capitolo 4 che grazie alla sua doppia canna è in grado di sparare contemporaneamente due colpi, i quali infliggono un notevole quantitativo di danni. Pur avendo una potenza considerevole il Fucile Pesante del Tuono richiede un bel po' di pallottole nello zaino e va quindi utilizzato con parsimonia quando le risorse scarseggiano.

Fucile Pesante Automatico Specialista

Questo fucile a pompa la cui scocca rossa, grigia e blu salta immediatamente all'occhio è sicuramente atipico e si differenzia rispetto alle altre bocche da fuoco della medesima tipologia. Rispetto ad altri shotgun, infatti, il Fucile Pesante Automatico Specialista ha una cadenza di fuoco più elevata, ma al contempo il danno inflitto non è paragonabile a quello degli altri fucili pesanti, invece la sua gittata è solo nella media.

Fucile d'Assalto Occhi Rossi

Chi ama colpire il nemico con precisione chirurgica ma non apprezza la pesantezza dei fucili di precisione adorerà sicuramente il nuovo Fucile d'Assalto Occhi Rossi, un'arma d'assalto dotata di mirino red dot di colore rosso (da cui deriva il nome del fucile) che gli consente di colpire il bersaglio anche a distanza e puntare con facilità ai suoi punti deboli, complice anche la sua cadenza di tiro controllata.

Mitraglietta a Doppio Caricatore

Anche il ventaglio di SMG si amplia con l'arrivo del nuovo capitolo di Fortnite, visto che è ora possibile mettere le mani anche sulla Mitraglietta a Doppio Caricatore. Come suggerisce lo stesso nome dello strumento di morte, si tratta di un'arma dotata di un particolare caricatore che consente di ripristinare le munizioni in pochissimi istanti, così da tornare a far fuoco sul bersaglio.

Pistola Tattica

Non manca nemmeno una nuova pistola nella Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4, visto che il team di sviluppo ha deciso di introdurre la Pistola Tattica. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un'arma da fuoco peculiare rispetto a tutte le altre facenti parte della stessa tipologia, visto che non si tratta della classica pistola. La Pistola Tattica dispone di un ampio caricatore e dispone di una modalità di fuoco automatica, quindi permette di sparare in maniera simile a quella di una mitraglietta. In sostanza, questa piccola pistola si adatta meglio agli scontri ravvicinati ed è poco adatta a colpire con precisione i nemici sulla lunga distanza.

Martello Onda d'Urto

Nella nuova fase del battle royale gratis di Epic Games troviamo persino un'arma corpo a corpo dalle caratteristiche uniche, ovvero il Martello Onda d'Urto. Si tratta di un grosso martello dalla duplice funzione: oltre a poter colpire in modo brutale i nemici e generare un'onda d'urto che li scaraventa via, magari oltre i confini della mappa, questo enorme martello dispone anche di una notevole utilità nel movimento. Il giocatore che impugna l'arma può sfruttarla per darsi la spinta e balzare in aria, coinvolgendo anche i compagni che possono quindi trarre vantaggio dall'alleato che ha raccolto l'arma.

In attesa di scoprire quali altre armi arriveranno nel corso della stagione, vi ricordiamo che Fortnite Capitolo 4 implementa l'Unreal Engine 5.1 su PS5, Xbox Series X|S e PC.