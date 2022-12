Fortnite Capitolo 4, guida agli Ottimizzatori della Realtà: quali sono e come funzionano

Una delle numerose novità introdotte da Epic Games nella Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4 prende il nome di Ottimizzatori della Realtà e consiste in una meccanica in grado di modificare profondamente lo stile di gioco di un utente.

Come funzionano gli Ottimizzatori della Realtà

Gli Ottimizzatori della Realtà sono l'equivalente dei perk di Call of Duty, ovvero abilità speciali la cui attivazione consente di ottenere dei bonus con armi specifiche o eseguendo azioni particolari. Al momento sono presenti nel gioco ben 22 perk, ai quali se ne aggiungeranno altri nel corso della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4. Per poter utilizzare gli Ottimizzatori della Realtà non dovete fare altro che sopravvivere nel corso di una partita delle modalità classiche, Zero Costruzioni o Rissa a Squadre. Man mano che il timer del match avanzerà, noterete nell'angolo in basso a destra la presenza di un indicatore azzurro: vi basterà premere la freccia destra della croce direzionale per far apparire un menu in cui sarete chiamati a selezionare uno fra due bonus. Nel caso in cui non doveste gradire i bonus visualizzati, potrete tenere premuto il tasto Quadrato su PlayStation (X su Xbox) per modificare le scelte, ma solo la prima volta che effettuerete questo cambio sarà gratis e quelle successive vi costerà Lingotti d'Oro. Sappiate inoltre che in ogni partita potrete equipaggiare un massimo di quattro Ottimizzatori della Realtà.

Elenco degli Ottimizzatori della Realtà

Di seguito trovate l'elenco completo dei 22 Ottimizzatori della Realtà disponibili al lancio della Stagione 1:

Mano lesta: Fa ricaricare più velocemente le armi che usano munizioni leggere

Fa ricaricare più velocemente le armi che usano munizioni leggere Arciere meccanico: Garantisce un Arco meccanico esplosivo e un Arco meccanico Onda d'urto

Garantisce un Arco meccanico esplosivo e un Arco meccanico Onda d'urto Acrobata aereo: Ti permette di schierare nuovamente i deltaplani per il resto della partita

Ti permette di schierare nuovamente i deltaplani per il resto della partita Supercarica: I tuoi veicoli non consumeranno carburante e avranno la salute aumentata

I tuoi veicoli non consumeranno carburante e avranno la salute aumentata Scatti Stellari: Mentre scatti, sarai in grado di saltare molto più in alto e con una gravità ridotta

Mentre scatti, sarai in grado di saltare molto più in alto e con una gravità ridotta Ancora Parkour: Alcune azioni come l'arrampicata fanno subito ripartire la ricarica della stamina

Alcune azioni come l'arrampicata fanno subito ripartire la ricarica della stamina Primo Assalto: Il primo proiettile nel caricatore dei fucili d'assalto infligge danni bonus

Il primo proiettile nel caricatore dei fucili d'assalto infligge danni bonus Riciclaggio Fucili: C'è la probabilità che far fuoco con armi che utilizzano munizioni di grandezza media non sprechi il proiettile

C'è la probabilità che far fuoco con armi che utilizzano munizioni di grandezza media non sprechi il proiettile Bloodhouse: Colpire un nemico con un fucile di precisione o un arco fa sì che il bersaglio venga evidenziato per un breve periodo

Colpire un nemico con un fucile di precisione o un arco fa sì che il bersaglio venga evidenziato per un breve periodo Jelly Angler: Fa apparire una canna da pesca speciale che permette di pescare esclusivamente meduse

Fa apparire una canna da pesca speciale che permette di pescare esclusivamente meduse Specialista dell'Arco: Gli archi si tendono più rapidamente e si ricaricano in meno tempo oltre a rigenerare frecce nel tempo

Gli archi si tendono più rapidamente e si ricaricano in meno tempo oltre a rigenerare frecce nel tempo Guerriero dei boschi: Nascondersi all'interno di grossi cespugli consente di rigenerare la salute e gli scudi

Nascondersi all'interno di grossi cespugli consente di rigenerare la salute e gli scudi Chug Gunner: Fa apparire un Chug Cannon

Fa apparire un Chug Cannon Medico a Bomba: Ogni contenitore che si apre potrebbe contenere una Curabbomba

Ogni contenitore che si apre potrebbe contenere una Curabbomba Munizioni da Demolizione: Gli oggetti distrutti diversi dagli edifici costruiti da altri giocatori potrebbero lasciar cadere esplosivi

Gli oggetti distrutti diversi dagli edifici costruiti da altri giocatori potrebbero lasciar cadere esplosivi Rushing Reload: Durante la corsa si possono ricaricare lentamente le munizioni nel caricatore dei Fucili Pesanti

Durante la corsa si possono ricaricare lentamente le munizioni nel caricatore dei Fucili Pesanti Tactical Armory: Fa apparire un Fucile d'Assalto Tattico oppure un Fucile Pesante da Combattimento raro (blu)

Fa apparire un Fucile d'Assalto Tattico oppure un Fucile Pesante da Combattimento raro (blu) Si fa festa: Fa spuntare un pallone sulla schiena del giocatore a cadenza regolare

Fa spuntare un pallone sulla schiena del giocatore a cadenza regolare Ampliamento Pistola: Aumenta le dimensioni del caricatore delle pistole

Aumenta le dimensioni del caricatore delle pistole Storm Mark: Permette di mettere un segnale su un'area per individuare brevemente i nemici ogni volta che si chiude un cerchio della Tempesta

Permette di mettere un segnale su un'area per individuare brevemente i nemici ogni volta che si chiude un cerchio della Tempesta Forecast: Il successivo cerchio della Tempesta è sempre visibile

Il successivo cerchio della Tempesta è sempre visibile Tricked Out: Entrando in un'automobile o in un furgone si applicano automaticamente Acchiappamucche e Pneumatici da fuoristrada

