Fortnite Capitolo 4: nuova immagine e data d'uscita del primo trailer della Stagione 1

Dopo una lunga serie di teaser, Epic Games ha deciso di annunciare al pubblico la data e l'ora d'uscita del prossimo trailer, il quale ci presenterà la Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4.

Il filmato in questione verrà pubblicato sul canale ufficiale YouTube del battle royale gratis al termine dell'evento Frattura. Potremo quindi scoprire maggiori dettagli sul futuro del gioco a partire da domani, sabato 3 dicembre 2022, alle ore 23:00 del fuso orario italiano. Ad affiancare l'annuncio del filmato è poi il primo artwork ufficiale di Fortnite Capitolo 4, nel quale possiamo osservare il Bus della Battaglia mentre si muove nello spazio, seguito da una lunga scia.

Purtroppo questi indizi non sembrano essere sufficienti a comprendere quali saranno gli eventi che potremo osservare in diretta domani sera, sebbene sia improbabile che la nuova fase del battle royale non venga accompagnata da una piccola rivoluzione di gameplay. Visto il posticipo della modalità Creativa 2.0 di Fortnite, è altamente probabile che la principale novità del Capitolo 4 sia la tanto chiacchierata modalità in prima persona, che amplierà ulteriormente l'offerta del free to play.

In attesa di saperne di più, vi rimandiamo al nostro speciale su data, ora e ricompense dell'evento Frattura di Fortnite Capitolo 4.