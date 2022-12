Fortnite: il Capitolo 4 implementa l'Unreal Engine 5.1 su PS5, Xbox Series X|S e PC

Fortnite è ancora offline e la Stagione 2 del Capitolo 4 non è ancora cominciato ufficialmente, ma Epic Games ha già distribuito l'Aggiornamento v23.0 e condiviso il changelog con tutte le novità. Tra di esse, spicca l'implementazione dell'Unreal Engine 5.1 sulle piattaforme più potenti in circolazione.

Abbiamo già analizzato le principali novità della Stagione 1 del Capitolo 4 di Fortnite Battaglia Reale, in questa sede vogliamo tuttavia concentrarci sull'aggiornamento all'Unreal Engine 5.1. A beneficiare delle meraviglie tecniche della versione più recente del motore proprietario di Epic Games saranno le piattaforme più potenti in circolazione, ossia PlayStation 5, Xbox Series X|S e il PC. Nella lista sono comprese anche le piattaforme Cloud Gaming come quella di Xbox, sulla quale Fortnite gira in versione Xbox Series X|S.

Grazie all'Unreal Engine 5.1, adesso Fortnite offre funzionalità di nuova generazione come Nanite, Lumen, Virtual Shadow Map e Temporal Super Resolution:

Nanite : offre una geometria architettonica altamente dettagliata. Nello specifico, gli edifici vengono renderizzati con milioni di poligoni in tempo reale e ogni singolo mattone, pietra, asse di legno e modanatura delle pareti viene modellato. Ciò vale anche per i paesaggi naturali: un singolo albero ha circa 300.000 poligoni e ogni sasso, fiore e filo d'erba viene modellato;

: offre una geometria architettonica altamente dettagliata. Nello specifico, gli edifici vengono renderizzati con milioni di poligoni in tempo reale e ogni singolo mattone, pietra, asse di legno e modanatura delle pareti viene modellato. Ciò vale anche per i paesaggi naturali: un singolo albero ha circa 300.000 poligoni e ogni sasso, fiore e filo d'erba viene modellato; Lumen : i riflessi realizzati con Lumen vengono renderizzati con ray tracing di alta qualità su materiali lucidi e acqua. Lumen realizza un'illuminazione globale in tempo reale a 60 FPS. Si annoverano interni con illuminazione indiretta, personaggi che reagiscono all'illuminazione dell'ambiente circostante e costumi con qualità emissive (cioè che brillano) che diffondono luce su oggetti e superfici vicine;

: i riflessi realizzati con Lumen vengono renderizzati con ray tracing di alta qualità su materiali lucidi e acqua. Lumen realizza un'illuminazione globale in tempo reale a 60 FPS. Si annoverano interni con illuminazione indiretta, personaggi che reagiscono all'illuminazione dell'ambiente circostante e costumi con qualità emissive (cioè che brillano) che diffondono luce su oggetti e superfici vicine; Virtual Shadow Map : le mappe virtuali delle ombre consentono di renderizzare ombre ad altissimo dettaglio. Ogni mattone, foglia e dettaglio modellato proietta un'ombra, e l'ombra propria del personaggio è estremamente accurata. Anche cappelli e altri piccoli dettagli dei personaggi proiettano ombre;

: le mappe virtuali delle ombre consentono di renderizzare ombre ad altissimo dettaglio. Ogni mattone, foglia e dettaglio modellato proietta un'ombra, e l'ombra propria del personaggio è estremamente accurata. Anche cappelli e altri piccoli dettagli dei personaggi proiettano ombre; Temporal Super Resolution (TSR): la Super risoluzione temporale sostituisce il Temporal Anti-Aliasing per offrire immagini di alta qualità con un framerate elevato.

Godetevi un assaggio dei miglioramenti grafici garantiti dall'Unreal Engine 5.1 nella galleria in calce a questa notizia. Prosegue, intanto, l'attesa per il ritorno online di Fortnite, i cui server risultano essere in manutenzione fin dallo svolgimento di Frattura, l'evento finale del Capitolo 3.