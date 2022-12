Fortnite Capitolo 4: dal Battle Pass alla mappa, tutte le novità nel Gameplay Trailer

L'evento Frattura ha sancito la fine del Capitolo 3 e adesso i server di Fortnite sono Offline per consentire ai ragazzi di Epic Games di svolgere tutti i preparativi per il debutto del Capitolo 4: in attesa della loro riattivazione, andiamo alla scoperta di tutte le novità in arrivo nella battle royale.

La nuova isola

Dopo i catastrofici eventi di Frattura, si è formata una nuova Isola nella quale trovano posto punti d'interesse come La Cittadella (il castello dominato da L'Atemporale), Piazza Incudine (una cittadina all'apparenza pacifica nel cuore di una foresta), Bastion Brutale (il quartier generale dei Guerrieri della Realtà che si trova tra i picchi innevati) e Distese Deliranti (una fattoria abbandonata tra i campi). Nella struttura mineraria di Lastre Lucide è inoltre comparsa una pietra, un minerale cinetico che permette di attaccare strategicamente gli avversari.

Nuovi mezzi, potenziamenti, armi e meccaniche di gameplay

La nuova moto da cross, nota come Trail Trasher, permette di compiere delle acrobazie e di usare le armi durante la guida. È abbastanza resistente da sorreggere persino Hulk, in arrivo nel negozio degli oggetti nel corso della Stagione 1 del Capitolo 4.

A determinati intervalli durante la partita, riceverete casualmente due Ottimizzatori della Realtà. Più a lungo rimarrete in partita, più ne raccoglierete. Ognuno di essi dura fino alla fine della partita. Cene sono ben 22, tra cui:

Mano lesta : fa ricaricare più velocemente le armi che usano munizioni leggere;

: fa ricaricare più velocemente le armi che usano munizioni leggere; Arciere meccanico : garantisce un Arco meccanico esplosivo e un Arco meccanico Onda d'urto;

: garantisce un Arco meccanico esplosivo e un Arco meccanico Onda d'urto; Acrobata aereo : vi permette di schierare nuovamente i deltaplani per il resto della partita;

: vi permette di schierare nuovamente i deltaplani per il resto della partita; Supercarica : i vostri veicoli non consumeranno carburante e avranno la salute aumentata;

: i vostri veicoli non consumeranno carburante e avranno la salute aumentata; Scatti Stellari: mentre scattate, sarete in grado di saltare molto più in alto e con una gravità ridotta.

Tra le nuove armi, figurano invece:

Fucile Ex-Caliber : questo potente fucile semiautomatico scaglia una lama balistica sui nemici, che esplode pochi attimi dopo;

: questo potente fucile semiautomatico scaglia una lama balistica sui nemici, che esplode pochi attimi dopo; Fucile Pesante del Tuono : Fucile pesante che infligge danni elevati e spara due colpi per volta. Proprio come il tuono squarcia il cielo, questo fucile pesante squarcia schermaglie e consuma molte pallottole;

: Fucile pesante che infligge danni elevati e spara due colpi per volta. Proprio come il tuono squarcia il cielo, questo fucile pesante squarcia schermaglie e consuma molte pallottole; Fucile Pesante Automatico Specialista : Fucile pesante automatico a elevata cadenza di tiro con danno e gittata moderati;

: Fucile pesante automatico a elevata cadenza di tiro con danno e gittata moderati; Fucile d'Assalto Occhi Rossi : Fucile d'assalto automatico con un mirino red dot; personalizzato per una precisione maggiore. Perfetto per chi lo brandisce con concertazione assoluta, questo fucile d'assalto ha una cadenza di tiro controllata;

: Fucile d'assalto automatico con un mirino red dot; personalizzato per una precisione maggiore. Perfetto per chi lo brandisce con concertazione assoluta, questo fucile d'assalto ha una cadenza di tiro controllata; Mitraglietta a Doppio Caricatore : questa mitraglietta automatica ad alta cadenza di fuoco ha un caricatore bilaterale per ricariche super-rapide;

: questa mitraglietta automatica ad alta cadenza di fuoco ha un caricatore bilaterale per ricariche super-rapide; Pistola Tattica : questa arma secondaria automatica ha una potenza di fuoco considerevole nonostante le dimensioni ridotte;

: questa arma secondaria automatica ha una potenza di fuoco considerevole nonostante le dimensioni ridotte; Martello Onda d'Urto: questa arma da mischia infligge danni agli avversari e li scaraventa via. Puoi anche usarla per lanciare te e i tuoi compagni.

I nuovi oggetti, invece, sono:

Bacche Schiaffose : mangiatene una per ottenere non solo salute effettiva, ma anche rigenerazione energia illimitata per un breve periodo: potrai scattare più a lungo.

: mangiatene una per ottenere non solo salute effettiva, ma anche rigenerazione energia illimitata per un breve periodo: potrai scattare più a lungo. Succo Schiaffoso : il Succo schiaffoso vi fa ottenere più salute effettiva di una Bacca schiaffosa e anche la rigenerazione energia per un periodo più lungo.

: il Succo schiaffoso vi fa ottenere più salute effettiva di una Bacca schiaffosa e anche la rigenerazione energia per un periodo più lungo. Meduse Celesti: se vieni a contatto con queste creature fluttuanti, rimbalzerete e ripristinerete un po' di salute effettiva;

In alcuni punti d'interesse, troverete inoltre dei Droni Volanti che trasportano armi molto rare, pronti per essere abbattuti. Debutta anche la nuova meccanica dei Punti di cattura: restando abbastanza a lungo in un PDI assieme alla vostra squadra, lo reclamerete e tutti i forzieri saranno evidenziati. A partire da questa stagione, è finalmente possibile scavalcare gli ostacoli o saltare al di sopra di essi.

Il Pass della Battaglia della Stagione 1 del Capitolo 4

Che stagione sarebbe senza un nuovo Pass della Battaglia? Con il suo acquisto otterrete immediatamente Selene, la "Stella dello spettacolo", mentre avanzando vi aspetteranno tra gli altri anche il Doomguy di DOOM. Ecco la lista completa dei personaggi del Pass della Battaglia della Stagione 1 del Capitolo 4:

La stella dello spettacolo, Selene ;

; Al lavoro anche a mezzanotte, Massai ;

; Nei tuoi ultra-incubi, Doom Slayer ;

; Il campione di palla brutale, Dusty ;

; In contemplazione dell'orizzonte, Nezumi ;

; Membro del Club Puntate Alte Joni la rossa, Helsie ;

; Al comando di un impero, L'Atemporale;

Più avanti nella stagione potrete sbloccare anche il cacciatore di mostri mercenario, Geralt di Rivia.

Unreal Engine 5.1

In ultimo, ma non per importanza, segnaliamo a partire da oggi Fortnite potrà beneficiare su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e piattaforme cloud gaming delle nuove funzionalità dell'Unreal Engine 5.1, come Nanite, Lumen, Virtual Shadow Map e Temporal Super Resolution.