Fortnite Capitolo 4 leak: data d'uscita e contenuti del set con la skin di Hulk

Come avrete ormai visto nel trailer della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4, Hulk sta per arrivare nel battle royale gratis di Epic Games. Sebbene gli sviluppatori non abbiano ancora svelato i dettagli sulla skin, i dataminer hanno spifferato tutto sui social.

Stando a quanto dichiarato dai dataminer su Twitter, tutto il pacchetto contenente gli oggetti di Hulk farà il proprio debutto nel negozio di Fortnite Capitolo 4 il prossimo 8 dicembre 2022, ovvero giovedì prossimo. Sembrerebbe inoltre che poche ore prima dell'arrivo del set assisteremo ai leak dei modelli, così da poterli osservare in movimento prima ancora che vengano mostrati da Epic Games.

Per quello che riguarda i contenuti del bundle, i dataminer sostengono che all'interno del pacchetto vi siano la skin di Hulk con lo stile aggiuntivo "Recruit Hulk", il piccone "Demolisher", il dorso decorativo "Gamma Chamber" con uno stile aggiuntivo che si abbina alla seconda versione di Hulk, l'emote "Hulk Spacca" e lo spray "Warning: Gamma Rays". Purtroppo non si conosce il costo degli oggetti, ma siamo sicuri che verranno venduti anche in un'unica soluzione per risparmiare qualche V-Buck.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida agli Ottimizzatori della Realtà di Fortnite Capitolo 4? Sulle nostre pagine potete trovare anche tutti i dettagli sulle skin di Geralt di The Witcher e Doom Guy in Fortnite Capitolo 4, entrambi parte dell'ultimo Pass Battaglia.