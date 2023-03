Fortnite Capitolo 4 Stagione 2: c'è Eren di Attack on Titan nel trailer di lancio!

Ormai ci siamo, è quasi tutto pronto per il lancio dell'attesa Stagione 2 di Fortnite Capitolo 4. i server di Fortnite sono offline per le consuete manutenzioni in vista dell'inizio di una nuova stagione, ma nel frattempo Epic Games aiuta i fan ad ingannare l'attesa con un nuovo, scoppiettante trailer.

Gli sviluppato hanno infatti pubblicato il filmato di lancio per Fortnite Capitolo 4 Stagione 2, intitolata MEGA e che ci offre un concentrato di sequenze spettacolari in scenari giapponesi che alternano antichità ed atmosfere futuristiche. L'adrenalina e la frenesia tipica dei combattimenti dell'iconico battle royale resta nel frattempo intatta, per quella che si prospetta una Stagione ricca di sorprese e di intriganti novità.

A tal proposito, il trailer ci mostra in azione anche Eren di Attack on Titan, pronto a prendere parte al battle royale attraverso un nuovo, intrigante crossover. Già in questi giorni era stato confermato ufficialmente il crossover tra Fortnite e Attack on Titan attraverso un apposito artwork, ma il trailer ci permette di vedere il celebre personaggio in azione, pronto a sfruttare tutte le sue abilità ed equipaggiamenti peculiari per farsi strada attraverso gli scenari di Fortnite.

Con la Stagione 2 al via non resta che scoprire quali altre sorprese ha in serbo Epic Games in termini di sfide e contenuti: pronti a darvi battaglia ancora una volta?