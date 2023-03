Fortnite Capitolo 4 Stagione 2 incontra Resident Evil: leak per i modelli di Leon e Claire

Altre grandi collaborazioni sono in arrivo nel celebre battle royale di Epic Games. Oltre ad aver visto Eren di Attack on Titan nel trailer di lancio di Fortnite Capitolo 4 Stagione 2, sembra sempre più probabile il futuro crossover con Resident Evil.

Già negli scorsi giorni si era parlato di una collaborazione tra Fortnite e Resident Evil, con Leon S. Kennedy e Claire Redfield pronti a divenire personaggi giocabili all'interno dei frenetici combattimenti di massa offerti dall'opera targata Epic. Adesso sulla questione torna alla carica il noto dataminer HYPEX che, attraverso un nuovo post su Twitter, mostra al pubblico quelli che dovrebbero essere i modelli poligonali ufficiali dei due personaggi Capcom in Fortnite.

Leon appare con un look basato sulla sua comparsa nell'imminente Resident Evil 4 Remake, mentre Claire si mostra nei suoi abiti indossati in Resident Evil 2 Remake. HYPEX non fornisce ulteriori dettagli in merito al crossover: non è chiaro quando i due protagonisti del secondo episodio di Resident Evil faranno il loro debutto nel battle royale, né quali saranno le loro caratteristiche specifiche da utilizzare in battaglia.

A questo punto resta solo da capire quando Epic Games introdurrà i due cacciatori di zombie nella mischia: che possano magari esordire a ridosso dell'uscita di Resident Evil 4 Remake il prossimo 24 marzo?