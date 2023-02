Fortnite Capitolo 4: la Stagione 2 ci porterà in oriente? Spunta un indizio sull'isola

Nel corso delle ultime ore sta aumentando a dismisura il numero di giocatori di Fortnite Capitolo 4 che segnala sui social network la misteriosa comparsa di alcuni oggetti in una porzione dell'isola.

Come si può vedere nell'immagine in calce alla notizia, nella parte a nord della Cittadella si possono individuare alcuni bambù: si tratta solo di alcuni esemplari della pianta che sono apparsi nel bel mezzo dell'area verdeggiante e che, a differenza dei più tradizionali alberi, sono indistruttibili. Ed è proprio il fatto che siano resistenti ai colpi di piccone a rendere questi oggetti interessanti: gli unici elementi del mondo di gioco che non possono essere abbattuti a suon di picconate sono quelli che hanno uno scopo ben preciso ed è improbabile che gli sviluppatori abbiano deciso di piazzarli lì senza una ragione ben precisa.

Sembrerebbe quindi che si tratti del primo teaser della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 4, il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso della prima settimana di marzo 2023. Che si tratti di una stagione con skin e punti d'interesse ispirati alla cultura orientale? Purtroppo è ancora presto per dirlo e bisognerà attendere qualche settimana per scoprire cosa sta bollendo in pentola in quel di Epic Games.

Per chi non lo sapesse, la prossima stagione di Fortnite potrebbe finalmente introdurre la visuale in prima persona. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come trovare tutte le Sfere del Drago in Fortnite Capitolo 4.