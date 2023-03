Fortnite Capitolo 4 Stagione 2: tre cose da sapere, dall'orario di avvio alle nuove skin

Ci avviciniamo al lancio di Fortnite Capitolo 4 Stagione 2, tra poche ore la nuova season del Battle Royale prenderà ufficialmente il via su PC, mobile, console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Ecco cosa c'è da sapere prima di partire per una nuova avventura.

Quando inizia la nuova stagione di Fortnite?

Fortnite Mega inizia il 10 marzo, Mega è il nome scelto per la Stagione 2 del Capitolo 4, i server andranno offline alle 07:30 del mattino ora italiana di venerdì. La manutenzione inizierà alle 08:00 e durerà almeno due ore, al termine dei lavori sarà possibile tornare a giocare.

Battle Pass e una valanga di nuove skin

Come di consueto insieme alla nuova stagione arriverà anche un Pass della Battaglia nuovo di zecca con sfide, eventi, ricompense e skin. Fortnite Capitolo 4 Stagione 2 dovrebbe presentare una valanga di skin e collaborazioni, ad esempio si parla della skin Fortnite di Cal di Star Wars Jedi Survivor e di collaborazioni Fortnite x Creed 3 con Adonis, Fortnite x Resident Evil 4 Remake e sembra confermato anche l'arrivo di costumi e personaggi basati su Attack on Titan L'Attacco dei Giganti.

Fortnite: quando arriva la modalità in prima persona?

La tanto attesa modalità in prima persona di Fortnite dovrebbe debuttare nel corso della Stagione 2, almeno stando a quanto emerso dal lavoro dei dataminer, che hanno analizzato scrupolosamente il codice sorgente degli ultimi aggiornamenti trovando riferimenti alla modalità "First Person". Epic non si è ancora pronunciata in merito ma la sensazione è che l'attesa non sarà lunghissima.