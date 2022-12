Fortnite Capitolo 4: il teaser della modalità in prima persona è nascosto in un trailer?

A pochi giorni dall'arrivo della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4, non vi è traccia della tanto chiacchierata telecamera in prima persona. Malgrado tale assenza, però, c'è chi è convinto che tale funzionalità sia in arrivo e che gli sviluppatori l'abbiamo già confermata in un trailer.

Al secondo 42 del trailer d'annuncio dell'ultimo aggiornamento, infatti, possiamo vedere che per qualche secondo la telecamera passa in prima persona. Si tratta del momento in cui si osserva l'esecuzione della divertente emote del Doom Guy che esegue un'azione vista nei due episodi reboot dello sparatutto quando si raccoglie un collezionabile. Potrebbe non essere un caso che gli sviluppatori di Fortnite abbiano scelto proprio il protagonista dell'iconica serie di FPS per nascondere sotto gli occhi di tutti il primo teaser della modalità in prima persona, che si sposerebbe alla perfezione con la componente del battle royale priva delle costruzioni. Dopotutto non sarebbe la prima volta in cui Epic si diverte ad inserire indizi di questo tipo nelle immagini e nei trailer.

In ogni caso è probabile che una novità di questo tipo non sia in arrivo questo mese e, visto che la stagione terminerà il prossimo marzo 2023, non è da escludere che il suo debutto sia fissato all'inizio dell'anno nuovo con un corposo aggiornamento gratuito.

