Fortnite verso il Capitolo 4: primo teaser ufficiale per l'evento Frattura

Fervono i preparativi per l'evento Frattura che darà inizio a Fortnite Capitolo 4: attraverso i propri profili social, Epic Games pubblica il primissimo teaser dello spettacolo ingame che 'chiuderà col botto' l'attuale fase di Fortnite Battaglia Reale.

Il teaser condiviso dal colosso videoludico statunitense esorta tutti gli appassionati dello sparatutto gratuito a prepararsi per quello che, come ogni evento conclusivo dei Capitoli di Fortnite, sarà un appuntamento imprescindibile per i fan del battle royale.

Oltre al personaggio che campeggia a inizio articolo, il post di Epic s'accompagna a un messaggio in cui la creatura si rivolge direttamente ai giocatori per riferirgli della "sensazione agrodolce del mondo che si sgretola sotto di voi". L'essere immortalato nel teaser dell'evento Frattura, di conseguenza, ricoprirà un ruolo fondamentale nello spettacolo ingame che andrà in scena sui server di Fortnite a partire dalle ore 22:00 italiane di sabato 3 dicembre.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte di Epic, e degli immancabili leak che precedono da sempre i passaggi tra un Capitolo e l'altro del kolossal sparatutto gratuito, vi lasciamo a questo approfondimento a firma di Giovanni Panzano con tutti i dettagli sull'evento Frattura di Fortnite tra data, orari e ricompense gratis.