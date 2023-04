Fortnite Capitolo 4: il tema della Stagione 3 è già stato svelato dai dataminer?

Nel mentre i leak puntano sempre più verso una collaborazione tra Fortnite e Doctor Who in vista del 60esimo anniversario della serie televisiva britannica, il Battle Royale di Epic Games torna al centro di rumor e speculazioni in vista dell'arrivo estivo della Stagione 3.

La Stagione 2 di Fortnite Capitolo 4 è stata lanciata solo all'inizio del mese scorso, ma sembra che Epic Games abbia già iniziato ad aggiungere nuovi file in vista del futuro arrivo della Stagione 3. Secondo il dataminer Wenso, con l'aggiornamento v24.20, rilasciato la scorsa settimana, sono stati aggiunti alcuni file che suggeriscono che la prossima sarà una stagione ambientata in un deserto tropicale.

Wenso ha così dichiarato in merito: "Nell'update 24.20, Epic ha aggiunto alcuni file per palme e cactus specifici del capitolo 4. Questo, combinato con le skin del sondaggio su cui sappiamo che stanno attualmente lavorando, sembra che la stagione 3 del capitolo 4 avrà un tema desertico/tropicale". In un successivo messaggio, il dataminer ha poi mostrato come apparirebbero le foglie delle palme in-game e come sarebbero diventate una volte distrutte dal giocatore.

Considerando che la Stagione 3 punta ad un'uscita in tempo per giugno, un tema tropicale avrebbe sicuramente senso. Tuttavia, vale la pena notare che le fughe di notizie e il datamining non sempre vengono confermati dai fatti, poiché Epic Games potrebbe modificare le cose dietro le quinte prima dell'uscita ufficiale della stagione.

