Fortnite Capitolo 4: il trailer di presentazione svela la nuova mappa

Dopo aver dato addio a Fortnite Capitolo 3 con l'evento Frattura, Epic Games offre a tutti gli appassionati del battle royale gratuito un piccolo antipasto delle sorprese in arrivo con la prossima fase ingame sullo sfondo di una nuova mappa.

Il filmato propostoci da Epic ha 'chiuso col botto' le attività svolte da chi ha partecipato all'evento Frattura, contribuendo alla ricomposizione dei frammenti esplosi della mappa di Chapter 3 che, con ogni probabilità, ritroveremo (non si sa ancora in che forma e con quali modifiche) nello scenario open world di Fortnite Capitolo 4.

Il trailer è accompagnato da un messaggio in cui i ragazzi di Epic esortano tutti i giocatori di Fortnite a "non cadere a pezzi... combattete per il destino dell'isola!". Il suggestivo video di presentazione di Fortnite Capitolo 4 offre anche delle piccole ma importanti anticipazioni sui biomi che andranno a comporre la nuova mappa e sui personaggi che vedremo comparire sull'isola nel corso della Stagione 1.

Tra gli eroi che entreranno a far parte del multiverso battle royale di Fortnite ci saranno il Doom Guy dell'omonima serie FPS e Geralt di Rivia: il cacciatore di mostri conosciuto da tutti i patiti della trilogia videoludica di The Witcher (e della serie TV) sarà però solo uno dei tanti protagonisti della prossima fase ingame di Fortnite Battaglia Reale.

Ne sapremo certamente di più al riguardo a partire da domani, domenica 4 dicembre, con la riapertura dei server e l'inizio ufficiale di Fortnite Capitolo 4. Intanto, date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere con un commento quali aspettative nutrite per la nuova mappa dello sparatutto free to play di Epic.