Fortnite, il Capitolo 5 parte col botto: svelati Rocket Racing, FNFestival e LEGO Fortnite

Nel terzetto di esperienze inedite del multiverso di Fortnite troviamo anche FNFestival , la rumoreggiata attività inedita di Fortnite in stile Rock Band o Guitar Hero . Il Festival di Fortnite partirà il 9 dicembre e consentirà agli appassionati di esibirsi su un palco virtuale nel ruolo di cantanti, chitarristi, batteristi o bassisti, sia da soli che in squadra.

Il programma di Epic prosegue con Rocket Racing , un videogioco di guida arcade che prende in prestito gli iconici veicoli di Rocket League per catapultare gli utenti su un ventaglio particolarmente ampio di tracciati e scenari interattivi, con un'infinità di potenziamenti ed equipaggiamenti da ottenere per esprimere al meglio le potenzialità delle auto del battle car racer di Psyonix. Il lancio di Rocket Racing è previsto per l' 8 dicembre .

La prima di queste nuove esperienze interattive legate al multiverso di Epic sarà LEGO Fortnite, un'avventura in terza persona votata al crafting e intrisa di elementi survival descritta come un vero e proprio 'gioco di Fortnite' da fruire lontano dal contesto delle sfide sparatutto del battle royale conosciuto in tutto il mondo. LEGO Fortnite sarà disponibile dal 7 dicembre , con tantissime costruzioni ed equipaggiamenti da realizzare attingendo a una versione 'semplificata' degli strumenti creativi di Unreal Engine 5 e all'immenso campionario di mattoncini della casa di giocattoli danese.

Da qui ai prossimi giorni, il client di Fortnite verrà letteralmente stravolto per fare spazio a tre nuove attività che correranno in maniera parallela e complementare alle sfide della modalità Creativa e della stessa Battaglia Reale.

Know no limits.#RocketRacing launches in Fortnite on December 8th, 2023. pic.twitter.com/OR9hWvZptt — Rocket Racing (@RocketRacing) December 2, 2023

Get ready to take your stage 🎙️🎸✨#FortniteFestival launches in Fortnite on December 9, 2023. pic.twitter.com/Cn41XRyBdY — FNFestival (@FNFestival) December 2, 2023