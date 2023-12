Fortnite Capitolo 5: come collegare l'account LEGO a quello Epic Games

Come ormai ben saprete, l’inizio del Capitolo 5 di Fortnite Battaglia Reale segnerà l’inizio della collaborazione con LEGO. In attesa di saperne di più, vi spieghiamo come prepararsi all’arrivo dei nuovi contenuti collegando un account ufficiale LEGO a quello del battle royale gratuito.

Il primo passo per eseguire il collegamento è, come avrete già intuito, creare un account LEGO. A meno che non ne abbiate già uno, dovrete visitare il sito ufficiale italiano dell'azienda e procedere con la creazione del profilo. Una volta eseguita la verifica dell'account e immessi tutti i dati richiesti, dovrete recarvi nel pannello delle impostazioni: dalla pagina principale, cliccate sul vostro nome in alto a destra e selezionate 'Dettagli personali e indirizzo' e poi cliccate sul tasto azzurro con su scritto 'Dettagli dell'account LEGO'. Verrete così condotti ad una nuova schermata in cui potrete cliccare sul tasto 'Collegamenti', quindi selezionate la voce relativa all'account Epic Games Store per collegare il vostro profilo di Fortnite. Completato questo processo, potrete usare il vostro account LEGO per accedere al battle royale gratuito. Vi suggeriamo anche di creare un avatar personalizzato, sebbene non sia ancora chiaro se i giocatori potranno utilizzarlo o meno nella nuova modalità di Fortnite.

È bene precisare che, almeno per il momento, non è chiaro se effettuare questa procedura possa in qualche modo garantire dei vantaggi o qualche elemento cosmetico extra all'interno del gioco. Non escludiamo che gli utenti con un account connesso possano ottenere qualche skin aggiuntiva o riscattare eventuali codici inclusi nei prossimi set LEGO. In ogni caso, avere un account LEGO collegato a Fortnite permette di avere un metodo d'accesso extra, senza contare il possibile arrivo di future promozioni. Insomma, è sempre meglio farsi trovare preparati.

Vi ricordiamo che la modalità LEGO Fortnite sarà disponibile dal prossimo 7 dicembre 2023 per tutti i giocatori del Capitolo 5.