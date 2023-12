Fortnite Capitolo 5: come sbloccare l'emote gratis di Bananita con un codice

Epic Games ha deciso di far partire alla grande la Stagione 1 del Capitolo 5 di Fortnite e, dopo aver regalato a tutti una skin, ha anche messo a disposizione dei giocatori un codice promozionale che consente di ottenere un'emote gratis.

Stiamo parlando dell'emote 'Nanner Ringer', attraverso la quale i personaggi del free to play iniziano ad utilizzare un buffo telefono a forma di banana. Si tratta di un omaggio al celebre personaggio di Fortnite che, per qualche strana ragione, è stato rapito dal gruppo criminale capitanato da Valeria all'inizio della Stagione 1 del Capitolo 5.

Ecco di seguito il codice utile per riscattare l'elemento estetico di gioco:

BANANNANANANA

Sappiate che non vi stiamo prendendo in giro e che il codice è realmente quello indicato sopra. Per procedere al riscatto occorre visitare il sito ufficiale di Fortnite Battaglia Reale e, dopo aver eseguito l'accesso con un account Epic Games, recarsi nella pagina adibita al riscatto dei codici promozionali. A questo punto, incollate il codice e cliccate sul tasto giallo per confermare il riscatto. A questo punto, l'oggetto verrà automaticamente inviato al vostro profilo e al successivo accesso a Fortnite potrete utilizzarlo.

Per chi se lo stesse chiedendo, l'emote Nanner Ringer è perfettamente compatibile con la modalità LEGO Fortnite, quindi potrete utilizzarla anche nella nuova componente di gioco che sarà disponibile a partire dal prossimo 7 dicembre 2023.

Occorre infine specificare che il codice ha un numero di utilizzi limitato. Il team di sviluppo di Fortnite permetterà solo a 25 milioni di utenti di eseguire il riscatto: sebbene sia improbabile che diventi inutilizzabile a breve, si tratta in ogni caso di un codice che si esaurirà nel corso del tempo, quindi vi suggeriamo di usarlo il prima possibile.

