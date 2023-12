Fortnite Capitolo 5: come sbloccare la prima skin LEGO gratis, l'Esploratrice Emilie

Per celebrare l'inizio del Capitolo 5 di Fortnite, Epic Games ha deciso di dare il via ad una promozione che permette a tutti i giocatori di sbloccare una skin gratis e la sua variante LEGO.

Stiamo parlando dell’Esploratrice Emilie, che è una delle skin del battle royale che oltre alla sua forma 'standard' dispone anche di quella in mattoncini che si potrà utilizzare dal 7 dicembre 2023 nella modalità LEGO di Fortnite Capitolo 5.

Tutto quello che dovrete fare per poter accedere a questa esclusiva skin gratuita è creare un account sul portale LEGO Insider. Se già ne avete creato uno in passato, potete benissimo utilizzare quello. In caso contrario, procedete a crearne uno da zero in pochi istanti. Dopo aver effettuato l'accesso al profilo, eseguire tramite le impostazioni il collegamento all'account Epic Games. Una volta concluso questo passaggio, vi basterà effettuare il login ai server del gioco gratuito per poter trovare il costume con tanto di variante LEGO all'interno dell'armadietto.

Occorre precisare che si tratta di una normalissima skin che farà parte di una ristretta cerchia di contenuti che vantano anche una versione LEGO, creata appositamente per la nuova modalità.

Se non sapete come effettuare la procedura indicata sopra, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con tutti i passaggi su come collegare l'account di Fortnite Capitolo 5 a quello LEGO, così da sbloccare immediatamente la nuova skin gratis e sfoggiarla online.