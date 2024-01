Fortnite Capitolo 5: come sbloccare le skin di Solid Snake e Old Snake

A partire da oggi, i possessori del Battle Pass di Fortnite Capitolo 5 Stagione 1 possono sbloccare due skin a tema Metal Gear Solid. Scopriamo come fare per completare i nuovi incarichi e ottenere le ricompense.

Ecco di seguito l'elenco completo delle sfide relative al set di Metal Gear Solid in Fortnite:

Nasconditi in una Scatola di cartone per 10 secondi (0/10) - Ricompensa: schermata di caricamento Infiltrazione

La scatola di cartone è un nuovo oggetto mitico della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 5. Questo gadget, che funge da nascondiglio, può essere lanciato in maniera simile ai pupazzi di neve di Mezz'Inverno. Per completare la sfida dovete lanciare la scatola e poi entrarci dentro, aspettando qualche secondo affinché la sfida si completi.

Danneggia gli avversari entro 10 metri (0/250) - Ricompensa: piccone Coltello Stordente

L'arma perfetta per completare questa sfida è il fucile a pompa, che con il suo potere d'arresto vi permetterà di raggiungere i 250 punti danno eliminando un paio di nemici.

Infliggi danni con gli esplosivi (0/50) - Ricompensa: spray Profilo di Solid

Questa sfida è più semplice di quanto possiate pensare, poiché tutti gli incarichi di Solid Snake e Old Snake possono essere completati danneggiando i nemici controllati dall'intelligenza artificiale, ossia i boss e gli altri soldati. Prendete quindi un paio di granate appiccicose e lanciatele su questi nemici, che tendono a stare fermi e sono facili da colpire.

Danneggia avversari con fucili d’assalto (0/500) - Ricompensa: emote ‘!’

Anche questa è una sfida molto semplice, soprattutto se completata contro i boss. Prendere un qualsiasi fucile d'assalto, recatevi nell'area di un boss e scaricategli addosso qualche proiettile.

Distruggi telecamere di sicurezza o torrette (0/2) - Ricompensa: icona stendardo ‘!’

Si tratta di un'altra sfida davvero semplice, visto che in quasi tutti i punti d'interesse di Fortnite Capitolo 5 Stagione 1 si trovano telecamere e torrette di sicurezza. Se volete rendere tutto più veloce, concentratevi sulle telecamere, che si distruggono con un solo proiettile.

Danneggia gli avversari con un’arma con un soppressore (0/2.500) - Ricompensa: schermata di caricamento Vantaggio Tattico

Per completare questa sfida dovete accumulare 2.500 punti danno con armi dotate di silenziatore. Se non volete portare a termine l'incarico in modo tradizionale, potrebbe tornarvi utile partecipare ai match di Rissa a Squadre. In alternativa, vi suggeriamo di trovare un fucile d'assalto silenziato e accanirvi sui boss nelle modalità classiche come Zero Costruzioni o Battle Royale.

Usa la Mimetica furtiva a impulso elettromagnetico (0/3) - Ricompensa: dorso decorativo Metal Gear MK. II

Fra i nuovi gadget dell'ultimo aggiornamento di Fortnite Capitolo 5 Stagione 1 c'è anche la Mimetica Furtiva di Metal Gear Solid. Fortunatamente, questa sfida non chiede di utilizzare l'oggetto in partite diverse e, visto che è abbastanza difficile reperirlo in partita, vi suggeriamo di utilizzarlo tre volte di seguito. Ovviamente dovrete attendere qualche secondo fra un uso e l'altro, quindi sarebbe opportuno nascondersi.

Usa un nascondiglio in partite diverse (0/5) - Ricompensa: emoticon ‘Nascosto?’

Se non volete trovare una Scatola di cartone in cinque partite diverse, vi suggeriamo di utilizzare i tombini. Interagire con i tombini equivale a nascondersi ed è molto più semplice.

Aiuta ad aprire i caveau o scassina i forzieri del Colpo ferroviario (0/3) - Ricompensa: deltaplano Slider

Anche in questo caso è possibile completare la missione in più modi. Se non volete eliminare i nemici che dispongono di una scheda per accedere ai caveau, potete sempre atterrare sul treno ed hackerare il forziere, solitamente ignorato dai giocatori.

Danneggia diversi giocatori nemici prima che danneggino te (0/10) - Ricompensa: copertura per armi e veicoli Skin di Snake

Si tratta di un'altra sfida molto semplice, probabilmente la completerete senza nemmeno rendervene conto.

Una volta completati 4 incarichi della pagina 1 sbloccherete la skin di Solid Snake, invece al completamento di 5 incarichi della Pagina 2 potrete aggiungere all'armadietto lo stile aggiuntivo Old Snake.

Sapevate che un leak ha anticipato l'arrivo della skin di Raiden da Metal Gear Solid in Fortnite?