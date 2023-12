Fortnite Capitolo 5: come sbloccare la versione LEGO delle skin gratis e a pagamento

Come ormai ben saprete, una delle tre nuove modalità in arrivo nel corso della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 5 sarà quella a tema LEGO. All'interno di questa modalità non si utilizzeranno i classici personaggi, ma le loro versioni a base di mattoncini. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: come si sbloccano le skin LEGO?

A dare una risposta è stata Epic Games sul sito ufficiale del gioco gratis, specificando che tutti i costumi LEGO verranno sbloccati dai giocatori in maniera automatica, a patto però che si soddisfino alcuni requisiti. In poche parole, le skin LEGO sono stili aggiuntivi dei contenuti estetici che avete nell'armadietto: chi possiede una skin disponibile anche nella versione a mattoncini, ha automaticamente accesso anche a questo stile extra.

Facciamo un esempio per rendere tutto più chiaro. Nel gioco esiste la versione LEGO di Bananita Polare (quella ricoperta di ghiaccio), una delle skin gratis distribuite in occasione delle festività natalizie del lontano 2021. Chiunque abbia quel costume nell'armadietto, potrà utilizzarlo anche nella modalità LEGO a partire dal prossimo 7 dicembre 2023. Per quel che riguarda invece le skin a pagamento, bisognerà acquistarle nel negozio oggetti con i V-Buck per sbloccare anche la loro versione LEGO.

Lo stesso discorso vale per le emote, che saranno automaticamente utilizzabili anche dai personaggi LEGO, seppur con alcune limitazioni. Sempre a proposito di limitazioni, è bene precisare che non tutti i costumi potranno essere equipaggiati nella nuova modalità di gioco e alcuni di essi non saranno compatibili. Sembrerebbe infatti che tutte le skin legate alle collaborazioni (Batman, Spider-Man, Goku, Vegeta e tutti gli altri) non subiranno la 'trasformazione', probabilmente a causa di problemi relativi ai diritti. Non è detto però che in futuro le cose possano cambiare.

