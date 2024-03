Fortnite Capitolo 5: c'è Zeus nel primo teaser della Stagione 2

Mentre la mappa di Fortnite Capitolo 5 ha ospitato nelle ultime ore un mini-evento della community che funge da anteprima della Stagione 2, oggi Epic Games ha pubblicato il primo teaser classico dell'aggiornamento in uscita a breve e che porterà la mitologia greca nel battle royale.

Il teaser in questione è un'immagine che mostra quella che sembra essere la skin di Zeus, ovviamente rivisitata dagli artisti di Epic Games per adattarsi al meglio allo stile del free to play. È probabile quindi che, da oggi fino al debutto del content update della Season 2, scopriremo le altre divinità che fanno parte del Pass Battaglia di prossima uscita. Resta ora da capire se, come suggerito dai rumor, anche il giovane Kratos è in arrivo con la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 5. Dopotutto la celebre icona Sony sarebbe perfetta per un aggiornamento incentrato sulla mitologia greca.

Per chi se lo stesse chiedendo, l'aggiornamento della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 verrà pubblicato venerdì 8 marzo 2024, dopo la classica manutenzione programmata i cui dettagli verranno sicuramente svelati nei prossimi giorni.

In attesa di scoprire chi ci sarà nel prossimo teaser, vi ricordiamo che tra qualche giorno arriverà un importante annuncio per la modalità Creativa di Fortnite, il cui editor potrebbe accogliere gli strumenti per creare livelli LEGO.