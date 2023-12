Fortnite Capitolo 5, Epic scatenata per il Natale: in arrivo altre 2 skin gratis

Epic Games vuole rendere questo periodo iniziale del Capitolo 5 di Fortnite speciale per tutti i giocatori e, stando alle anticipazioni dei dataminer, anche nel corso delle festività natalizie si potranno ottenere altri costumi gratuiti da utilizzare nelle varie modalità di gioco.

Oltre ad aver scoperto le nuove skin di Dragon Ball e quelle delle Tartarughe Ninja, i dataminer del free to play hanno anche estratto dai file la coppia di costumi che si potrà sbloccare senza costi aggiuntivi durante Fortnite Mezz'Inverno, ossia l'immancabile evento natalizio che è ormai alle porte.

Si tratta di una versione natalizia di Bushranger con tre stili aggiuntivi e della buffa Holiday Boxy, una skin ricoperta di pacchi regalo. Molto probabilmente, entrambe le skin si potranno sbloccare aprendo i regali sotto l'albero virtuale di Fortnite, ma non è da escludere che possano essere legate a qualche sfida a tempo.

Per chi se le fosse perse, ecco tutte le skin gratis che si possono ottenere attualmente in Fortnite Capitolo 5 e LEGO Fortnite con tutti i consigli su come riscattarle:

In attesa di poter scoprire quali saranno le principali caratteristiche dell'evento natalizio e se questo coinvolgerà in qualche modo anche le altre modalità, come quella LEGO, vi ricordiamo che oggi è stata inaugurata la modalità Rocket Racing e nelle prossime ore approderà nel titolo Epic Games anche Fortnite Festival, che propone meccaniche di gameplay simili a Rock Band e Guitar Hero ed un Battle Pass separato che consente di sbloccare il costume del noto cantante The Weeknd.