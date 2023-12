Fortnite, che il Festival abbia inizio: data e ora della World Premiere di The Weeknd

Lo spettacolare Big Bang di Fortnite che ha posto fine all'isola OG era solo l'inizio: nei prossimi giorni il multiverso interattivo del kolossal gratuito di Epic accoglierà tre modalità inedite, una delle quali verrà preceduta dal concerto di una pop star di fama internazionale.

Il lancio delle nuove modalità di Fortnite FNFestival, Rocket League e LEGO Fortnite sarà infatti preceduto da uno spettacolo interattivo organizzato da The Weeknd, il cantautore canadese conosciuto in tutto il mondo per hit come 'Blinding Lights' e 'Save Your Tears'.

Il concerto di The Weeknd farà da apripista a Fortnite Festival, la più volte rumoreggiata esperienza videoludica parallela e complementare a Battaglia Reale, Salva il Mondo e Creativa che spronerà gli appassionati di Fortnite a esibirsi su un palco virtuale nel ruolo di cantanti, chitarristi, batteristi o bassisti, il tutto sullo sfondo di un gameplay che ricalca l'esperienza restituitaci da titoli come Rock Band o Guitar Hero.

Al netto della performance virtuale di Eminem nel corso dell'evento del Big Bang, The Weeknd sarà perciò il primo a salire sul palco di Fortnite Festival: la Premiere Mondiale del trailer del concerto interattivo di The Weeknd verrà trasmessa su YouTube a partire dalle ore 03:00 italiane di martedì 5 dicembre, con un primo sguardo al gameplay e all'esperienza musicale promessaci da questa nuova modalità.

Per quanto riguarda il lancio di Fortnite Festival, vi ricordiamo che l'apertura ufficiale dei server è fissata per il 9 dicembre su tutte le piattaforme.