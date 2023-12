Fortnite Capitolo 5 include un famosissimo meme di Peter Griffin

A distanza di pochi giorni dal lancio della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 5, i giocatori hanno scoperto un simpatico easter egg legato a Peter Griffin, il noto personaggio della serie animata.

Oltre ad aver introdotto Peter Griffin sotto forma di skin da sbloccare tramite il Pass Battaglia, gli sviluppatori hanno anche posizionato il personaggio con il suo abito d'oro in uno dei punti d'interesse della nuova arma, così che gli utenti possano affrontarlo in una boss fight. Nel caso in cui i giocatori dovessero riuscire a mettere KO il personaggio, questo non morirà come accade con tutti gli altri bot: citando il quindicesimo episodio della seconda stagione della serie, Peter si accascia a terra e inizia a lamentarsi tenendosi il ginocchio.

Si tratta di una citazione che gli appassionati hanno apprezzato moltissimo, tanto quanto l'inserimento del Petercottero come deltaplano (altro riferimento ad uno degli episodi de I Griffin), particolare che evidenzia la cura con cui Epic Games realizza le varie collaborazioni.

Prima di lasciarvi ad un filmato che mostra l'easter egg in movimento, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale su come sbloccare ogni singola skin del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 5 Stagione 1.